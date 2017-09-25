ضبط خلايا إرهابية في تونس والجزائر

تونس (وكالات)

تمكنت الأجهزة الأمنية في تونس من تفكيك خلية إرهابية من أربع عناصر في ولاية أريانة شمال غربي البلاد يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي. وأشارت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها أمس، إلى أن العناصر الأربعة تتراوح أعمارهم بين 23 و32 سنة، واعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري وعدم اعترافهم بالدستور التونسي وتكفير الدولة وعقدهم اجتماعات بهدف استقطاب الشباب لتبني الفكر ذاته، وأنهم كانوا يعتزمون التوجه إلى سوريا للالتحاق بالجماعات الإرهابية. وأشارت الوزارة إلى أن النيابة العامة ستباشر دعوى قضائية بحق عناصر الخلية بتهمة «الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي».

وفي الجزائر، ألقت قوات الجيش القبض على 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة المدية جنوب الجزائر. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس أن حرس السواحل بمدن القالة وتلمسان ومعسكر وورقلة أوقف 54 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 24 مهاجراً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.