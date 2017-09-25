الإعدام لطالب سوداني بعد إدانته بقتل شرطي

الخرطوم (وكالات)

حكمت محكمة سودانية، أمس، على طالب جامعي بالإعدام بعد أن أدانته بقتل شرطي أثناء تظاهرة العام الماضي في الخرطوم، بحسب ما أعلن محاميه. واعتقل عاصم عمر، الطالب بجامعة الخرطوم في ديسمبر 2016، واتهم بقتل شرطي عندما اشتبك مئات الطلاب مع قوات الشرطة قرب مباني الجامعة التي تقع على ضفة النيل الأزرق في أبريل 2016، وقررت المحكمة الشهر الماضي أن عاصم مذنباً، وحكمت عليه أمس بالإعدام. وقال محاميه محمد حسن عربي لوكالة الأنباء الفرنسية «حكم القاضي على عاصم بالشنق حتى الموت بعد أن قررت المحكمة أنه مذنب بقتل شرطي»، مضيفاً «سنستأنف الحكم».

وتجمهرت مجموعة من الطلاب أمام المحكمة، وحاولوا التظاهر، لكن الشرطة أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع.وتظاهر طلاب جامعة الخرطوم العام الماضي مرات عدة ضد ما أشيع عن خطة حكومية لبيع مبانٍ تمتلكها الجامعة، ونفت الحكومة الأمر.