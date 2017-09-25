هيئات فلسطينية تنظم مسيرة شعبية لدعم جهود المصالحة

علاء المشهراوي، عبد الرحيم الريماوي (رام الله، غزة)

نظم عدد من المنظمات والمؤسسات الأهلية المحلية الفلسطينية، أمس، مسيرة حاشدة وسط مدينة غزة، بمشاركة نقابات وهيئات ومزارعين وصيادين رافعين شعارات تدعم جهود المصالحة وتطالب بإنهاء الانقسام.

ودعا الناطق باسم اتحاد لجان العمل الزراعي سعد الدين زيادة في كلمة له خلال المسيرة إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتدعيم الجهود كافة لإتمام المصالحة الفلسطينية، مطالباً بالبعد عن التصريحات كافة التي من شأنها تعكير المصالحة الفلسطينية.

وأوضح زيادة أن طبقة المزارعين والصيادين هم أكثر الفئات تضرراً من استمرار الانقسام بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، ومن ممارسات الاحتلال التي ينتهكها ضد الصيادين في البحر وضد المزارعين الذين يطلق عليهم الرصاص أثناء عملهم في أراضيهم، خاصة المناطق الحدودية من غزة.

وفي سياق آخر، توغلت جرافات تابعة لجيش الاحتلال، أمس، شرق بلدة خزاعة بخان يونس، جنوب غزة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيين اثنين من بلدتي بيت عوا وبيت أمر، ونصبت حواجز عسكرية عدة على مداخل بلدات محافظة الخليل.

وقالت مصادر إن 4 جرافات تابعة لجيش الاحتلال، توغلت شرق بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة. وشرعت الجرافات بعمليات تجريف في المكان، بحماية من آليات الاحتلال العسكرية. من جانب آخر، أفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، ومنطقة الظهر جنوب بيت أمر، واعتقلت فلسطينيين اثنين بعد تفتيش منزليهما. ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدات وقرى ومخيمات محافظة الخليل والمؤدية إلى مدينة الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم. وفي سياق متصل، أدت مجموعة من المستوطنين أمس، طقوساً تلمودية في ساحة الغزالي، أمام المسجد الأقصى من جهة باب الأسباط، بحراسة معززة.