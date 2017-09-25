مباحثات خليجية - أممية حول «العمل الإنساني»

نيويورك (وام)

التقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالعزيز حمد العويشق، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق جهود الإغاثة الطارئة مارك لوكوك على هامش اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتم خلال الاجتماع استعراض جهود مجلس التعاون ودوره في العمل الإنساني والتنموي ومناقشة آلية الاجتماعات الأسبوعية التي يستضيفها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الرياض حول الوضع الإنساني في اليمن بمشاركة مجلس التعاون والمانحين من الدوليين في الجانب الإنساني.

وأثنى لوكوك دور مجلس التعاون في العمل الإنساني، واقترح تعميم التجربة الناجحة والتعاون بين الجانبين حول الوضع الإنساني في اليمن من خلال الاجتماعات الأسبوعية لـ«OCHA» في الرياض لتشمل العديد من الدول المتضررة مثل العراق وسوريا وجيبوتي وغيرها. كما أثنى على نجاح الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين الإنسانيين الذي استضافته الأمانة العامة لمجلس التعاون في نيويورك في 18 سبتمبر 2017.