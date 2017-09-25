اتفاقية بين الجيش العراقي والبيشمركة بشأن معركة الحويجة

بغداد (الاتحاد)

توصل الجيش العراقي وقوات البيشمركة أمس، لاتفاق من خمس نقاط حول معركة استعادة قضاء الحويجة في محافظة كركوك شمال العراق.

وتم توقيع الاتفاق بحضور ممثلي التحالف الدولي، وقالت مصادر عسكرية، إن نقاط الاتفاق شملت «قيام قوات البيشمركة بفتح طريق للهجوم أمام الجيش جنوب كركوك، وإن تفتح البيشمركة الطريق أمام النازحين». وأضافت «من الناحية اللوجيستية، فإنه متى احتاج الجيش إلى البيشمركة، فإنها سترسل قوات إليه، كما تشارك قوات الإسناد بالبيشمركة عبر القصف المدفعي في العملية»، كما أن «البيشمركة لن تنسحب من أي منطقة تتواجد فيها حالياً». وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن الخميس الماضي، انطلاق المرحلة الأولى من عمليات استعادة الحويجة، وأسفرت المعارك حتى الآن عن تحرير مناطق عدة، منها قرى كردية.

وأعلنت مليشيات «الحشد الشعبي» أمس، انتهاء المرحلة الأولى من عملية الحويجة بتحرير 100 كيلومتر مربع. ويأتي توقيع هذا الاتفاق في الوقت الذي أعلن فيه الفرع الثاني من تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني أمس الأول، وصول قوات من مكافحة الإرهاب في كردستان إلى كركوك للمشاركة في معركة الحويجة.

وحررت القوات المشتركة أكثر من 1200 كيلومتر مربع، خلال ثلاثة أيام وأجلت آلاف العوائل خلال تحرير الجانب الأيسر لقضاء الشرقاط وناحية الزاب.

إلى ذلك، وصلت إلى قضاء المقدادية في محافظة ديالى 25 أسرة عربية أبعدت قسرا من محافظة كركوك. وذكر مصدر محلي في المقدادية أن 25 عائلة عربية وصلت إلى قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة، بعد أن أبعدتها السلطات الكردية من كركوك.

وأضاف أن الأسر المبعدة كانت تسكن كركوك منذ أربع سنوات، مبيناً أن الأيام المقبلة ستشهد موجة نزوح من كركوك باتجاه مناطق ديالى.