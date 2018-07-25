بدء أعمال مد أنابيب مشروع خط غاز «نورد ستريم 2»

لومبين (د ب أ)

بدأت شركة «نورد ستريم 2» المختصة في إنشاء خطوط الأنابيب مد أولى الأنابيب أمس، في مشروع أنابيب غاز بحر البلطيق، وهو المشروع المختلف بشأنه سياسياً.

وبدأت سفينة «كاسترو 10» المختصة في مد الأنابيب عمليات زرع الأنابيب ليلة الثلاثاء-الأربعاء قرب بلدة لومبين الواقعة على خليج جرايفسفالدر بودين جنوب بحر البلطيق، حيث سيتم هناك وضع الأنابيب التي تم لحامها بالفعل على متن السفينة داخل نفق تحت الأرض يمتد إلى محطة وصول الغاز القادم عبر البحر إلى ألمانيا، وذلك حسبما أوضح متحدث باسم الشركة أمس.

وكانت «نورد ستريم 2» بدأت في وقت سابق حفر نفق تحت الماء يمتد بطول 30 كيلومترا حيث ينتظر أن توضع فيه أنابيب الغاز في أغسطس المقبل. ويمتد خط أنابيب «نورد ستريم 2» من روسيا إلى ألمانيا بطول 1200 كيلومتر عبر بحر البلطيق بتكلفة إجمالية 9.5 مليار يورو. ومن المنتظر أن تنتهي أعمال إنشاء الخط أواخر عام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن عقد نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية ينتهي في آخر عام 2019، ويعد نقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية مصدراً رئيساً للدخل بالنسبة لحكومة كييف، إذ إن شركة نافتوجاز الأوكرانية المملوكة للدولة كانت قد حققت في العام الماضي أرباحا بقيمة قاربت 1.1 مليار يورو (أي أكثر من 4% من إيرادات الدولة) نظير نقل نحو 94 مليار متر مكعب من الغاز.

وتتخوف كييف حالياً من أن بناء خط «نورد ستريم2» سيؤثر بقوة على إيراداتها من نقل الغاز الروسي عبر أراضيها، كما تنتقد الولايات المتحدة أيضاً خطط بناء هذا الخط وتحذر من أن يؤدي إلى التبعية لروسيا.