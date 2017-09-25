إيران تحظر الرحلات الجوية لكردستان وتبدأ مناورات على حدوده

ستار كريم، وكالات (طهران)

أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أمس، إغلاق المجال الجوي مع إقليم كردستان العراق بطلب من حكومة بغداد، وذلك بسبب الاستفتاء على استقلال الإقليم، وباشرت إيران مناورات عسكرية على حدودها مع الإقليم العراقي، في حين لوح زعيم كردي إيراني معارض بإقامة استفتاء على الانفصال الكردي عن إيران في حال أقامت كردستان العراق استفتاءها اليوم الاثنين.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن القرار الذي تبناه المجلس أثناء اجتماع عقده أمس، يقضي بإيقاف جميع الرحلات من إيران إلى مدينتي أربيل والسليمانية، وكذلك منع أي طائرة تقلع من كردستان العراق من عبور المجال الجوي الإيراني.

ونقلت عن المتحدث باسم المجلس كيوان خسروي أن القرار اتخذ تلبية لطلب الحكومة العراقية. وحذر المسؤول من أن القرار المستعجل لبعض مسؤولي إقليم كردستان العراق، سوف يحد من إمكانية الحوار البناء مع الأكراد ودورهم، وسيعرض أمن الأكراد ودولة العراق والمنطقة لتحديات خطيرة.

وأطلق الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من أمس، مناورات برية عند الحدود مع الإقليم الكردي.

وقالت الإذاعة الإيرانية، إن التدريبات، وهي جزء من فعاليات سنوية تنظمها إيران في ذكرى اندلاع الحرب مع العراق (1980 -1988)، وتجري في منطقة أشنويه الحدودية.

من جهة أخرى، لوح زعيم كردي إيراني معارض باستفتاء للانفصال عن إيران في حال أجرى إقليم كردستان العراق استفتاءه على الانفصال. وقال عبدالله مهتدي زعيم حزب «الكوملة» الكردي في إيران إن الأكراد لا يلتفتون إلى التهديدات والـ«لاءات» الإقليمية والدولية، و«سنسعى لتأسيس دولتنا الكردية، وإن الأمم المتحدة تؤيد حق تقرير المصير»،وأضاف أن «أكراد العراق سيقاتلون دفاعاً عن حلمهم، وسيساندهم الأكراد في المعمورة». في السياق ذاته، أعلن محمد غرضي وزير الاتصالات الإيراني الأسبق، إن طهران ترفض إقامة استفتاء كردي عراقي، لأنه سيترك تداعيات على الأكراد في إيران. وقال إنه سيكون سبباً في اندلاع حروب في المنطقة في حالة إصرار الإقليم العراقي على ذلك.