شعار «مصنوع يدويًا» يضمن توفير وظيفة في مواجهة الأتمتة

بقلم: جاي ريتشاردس

تنبأ الخبراء بانتشار الأتمتة في كل القطاعات، واستبدال العمال بالآلات، ما يهدد بأن يصبح نصف السكان عاطلين عن العمل. ويبدو أن هذه التوقعات تتبع المنطق الاقتصادي الأساسي، وهو أن النمو الاقتصادي هو الحصول على المزيد من الناتج من مصروفات أقل.

وأجور العمال هي مصدر الإنفاق الأعلى في معظم القطاعات، ونحن الآن بصدد استنباط أشكال قوية من الأتمتة، ستزيد حجم الإنتاج مع دقة متناهية. لذلك، فإن كثيرا من السكان سيصبحون عاطلين عن العمل قريبا.

هذا الاستنتاج بسيط للغاية، هناك اختلال في المستقبل، لكن اتجاهات أخرى قد تقضي على نقص فرص العمل. على سبيل المثال، كلما أصبحت السلع رخيصة الثمن أكثر من أي وقت مضى، ارتفعت القيمة الاقتصادية للإنسان، خاصة الذين يملكون مهارات في العمل الحرفي.

وقدمت «ستاربكس» أدلة مبكرة على أن نهاية العالم الآلي ليست حتمية. قبل 50 عاما، لم يتوقع أحد أن يقرر المقيمون في العالم المتقدم أن ينفقوا أكثر بكثير على القهوة مع استمرار انخفاض تكاليف النمو وشحن البن، حيث يمكنك حاليا عمل فنجان قهوة لائق في المنزل مقابل 20 سنتا، أو شرب قهوة بلا حدود في مطعمك المحلي مقابل 1.50 دولار.