بارزاني يتمسك بالاستفتاء والعبادي يتعهد حماية وحدة العراق

سرمد الطويل، وكالات (أربيل، بغداد)

قال رئيس إقليم كردستان العراق المنتهية ولايته مسعود بارزاني في أربيل، أمس، إن أكراد العراق سيمضون قدماً في الاستفتاء على الاستقلال اليوم الاثنين، فيما رد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن حكومته لن تعترف باستفتاء استقلال كردستان ولا بنتائجه، وحذر من أن خارطة العراق تتعرض لمحاولة تقسيم على أساس قومي وعرقي، كما اتهم قادة الإقليم بالاستحواذ على عوائد ربع نفط العراق. وطالبت بغداد حكومة الإقليم بتسليم المواقع الحدودية الدولية والمطارات، كما طالبت الدول الأجنبية وقف تجارة النفط مع الإقليم.

وقال بارزاني في كلمة وجهها للأكراد في الإقليم بمؤتمر صحفي أمس، إن «شعب كردستان اتخذ قراره بإجراء الاستفتاء، وإن آخر اجتماع للأحزاب الكردية، وقرر المضي قدماً في إجراء الاستفتاء». وأكد أن الاستفتاء سيجري في المناطق المتنازع عليها، معتبراً التفاوض مع حكومة بغداد قد فات أوانه، وأن الحوار سيكون بعد الإعلان عن النتائج.

وتابع أن «المشكلة بيننا وبين الحكومة العراقية، لكننا لن نسمح بنشوب صراع بيننا، ولا نتوقع نزاعاً مسلحاً مع العراق، وهناك تنسيق كامل بين البيشمركة والجيش العراقي». وأوضح أن الأكراد سيتفاوضون مع بغداد لبحث كيفية تنفيذ نتيجة الاستفتاء حتى إذا استغرق ذلك عامين أو أكثر، معتبراً أن «الاستقلال فقط يمكنه تحقيق بعض أهدافنا».

وشدد بارزاني «توصلنا إلى قناعة بأن أياً كان ثمن الاستفتاء، فهو أهون من انتظار مصير أسود». وأضاف أن أكراد العراق سيحترمون الحدود المرسومة، وتابع «لن نعود مطلقاً إلى شراكة فاشلة» مع بغداد. وأضاف أن العراق أصبح «دولة دينية طائفية وليس دولة ديمقراطية، كان من المفترض إقامتها بعد إطاحة صدام حسين في 2003».