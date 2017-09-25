قرقاش: تواصل دبلوماسي ناجح للإمارات في نيويورك



تاريخ النشر: الإثنين 25 سبتمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على التواصل الدبلوماسي الناجح للإمارات في نيويورك برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وقال في تغريدات على «تويتر» «تواصل دبلوماسي ناجح للإمارات في نيويورك ترأسه الشيخ عبدالله بن زايد..القيم التي تروِّج لها الإمارات وسجلها الإيجابي صداه طيّب ومردوده خيّر». وأضاف «ارتبطت سياسة الإمارات بمحاور الاستقرار والتنمية والتسامح، هذه التوجهات الإيجابية نلمسها في كل لقاء، من يزرع الخير والعطاء يحصد الإنجاز». وختم قائلا «وكلمة شكر لأبناء الوطن أعضاء سلكنا الدبلوماسي والجهات الحكومية ذات الصِّلة، نفخر بكم وبعطائكم المشرّف، أنتم المعبّر عن صورة الإمارات البهيّة».