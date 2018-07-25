«العالمية للألمنيوم» توقع اتفاقية مع «إسمنت الخليج»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اتفاقية مع شركة إسمنت الخليج لتوفير منتج ثانوي ينتج عن صهر الألمنيوم خلال السنوات الثلاث القادمة لاستخدامه في تصنيع الإسمنت.

وعلى الرغم من أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تزود شركات صناعة الإسمنت بالمواد الناتجة عن عمليات تصنيع خلايا التبطين منذ عام 2010، إلا أن هذه الاتفاقية هي الاتفاقية المباشرة الأولى بين الشركة وأحد شركات الإسمنت دون استخدام طرف ثالث متخصص للعلاج.

تبني شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المرافق اللازمة في موقع الطويلة لمعالجة المواد الناتجة عن عمليات تصنيع خلايا التبطين، ويتم تسليمها جاهزة كي تستخدمها شركات الإسمنت بإضافتها إلى المواد الأولية.

وقال عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تُعدّ هذه الاتفاقية المباشرة مع شركة إسمنت الخليج علامة فارقة في سعينا لتحويل منتجاتنا إلى قيمة اقتصادية من خلال استخدامها كمواد وسيطة في الصناعات الأخرى.

ويسهم توظيف المواد الناتجة عن عمليات التصنيع وتحويلها إلى قيمة اقتصادية في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية لـ«رؤية الإمارات 2021»، كما يعود بالفائدة على كلا الشركتين.

ومن دواعي سرورنا أن نعمل مع شركة إسمنت الخليج في هذا المشروع الهام للقطاع الصناعي في دولة الإمارات».

من جانبه، قال الشيخ كايد بن عمر بن صقر القاسمي، رئيس مجلس الإدارة: «إن شركة إسمنت الخليج هي شركة رائدة عالمياً تعتمد أحدث التقنيات، لذلك يسرنا تعزيز استخدام المواد الناتجة عن عمليات التصنيع في سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة التي نعيش فيها جميعاً.

وبصفتنا شركة متفوقة تقدم منتجات مستدامة وعالية الجودة بمعايير عالمية، تتطلع شركة إسمنت الخليج إلى مباشرة العمل بهذه الاتفاقية بالتعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خلال السنوات القادمة».