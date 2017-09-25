عبدالله بن زايد يلتقي رئيسي وزراء الصومال وأنتيغوا وبربودا

نيويورك (وام)
التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس الأول، في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العام للأمم المتحدة مع معالي غاستون براون رئيس وزراء دولة أنتيغوا وبربودا بحضور تشارلز فرناندوس وزير الخارجية والتجارة الدولية في انتيغوا وبربودا. كما التقى سموه معالي حسن علي خيري رئيس وزراء الصومال بحضور يوسف غرناد عمر وزير خارجية الصومال.
وتم خلال اللقاءين بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة. كما تم تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية بما فيها المعروضة على جدول أعمال الأمم المتحدة. وحضر اللقاءين معالي فارس المزروعي مستشار في وزارة شؤون الرئاسة، و لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.
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