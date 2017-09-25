عبدالله بن زايد يلتقي رئيسي وزراء الصومال وأنتيغوا وبربودا

نيويورك (وام)

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس الأول، في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العام للأمم المتحدة مع معالي غاستون براون رئيس وزراء دولة أنتيغوا وبربودا بحضور تشارلز فرناندوس وزير الخارجية والتجارة الدولية في انتيغوا وبربودا. كما التقى سموه معالي حسن علي خيري رئيس وزراء الصومال بحضور يوسف غرناد عمر وزير خارجية الصومال.

وتم خلال اللقاءين بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة. كما تم تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية بما فيها المعروضة على جدول أعمال الأمم المتحدة. وحضر اللقاءين معالي فارس المزروعي مستشار في وزارة شؤون الرئاسة، و لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد كلا من معالي عبدالعزيز كوميلوفد وزير خارجية أوزبكستان، ومعالي بيتر سيجارتو وزير الخارجية والتجارة في هنغاريا، ومعالي أصلوف سراج الدين وزير خارجية طاجيكستان، ومعالي إرلان عبدلدايف وزير خارجية قيرغيزستان، ومعالي وركنا جيبيو وزير خارجية إثيوبيا. وقد تناولت جملة اللقاءات بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة فضلا عن استعراض المواقف تجاه القضايا الأمنية والتنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي بيتر سيجارتو وزير الخارجية والتجارة في هنغاريا بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين البلدين. وحضر اللقاءات لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.