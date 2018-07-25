431.7 مليون درهم أرباح «رأس الخيمة الوطني» النصفية

رأس الخيمة (الاتحاد)

حققت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني 431.7 مليون درهم أرباحا صافية في النصف الأول من العام الحالي بنمو نسبته 13.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الحالي.

وارتفعت أرباح الربع الثاني بنسبة 10.5% لتصل إلى 226.6 مليون درهم.

وحقق إجمالي القروض والسلفيات 35.2 مليار درهم بزيادة قدرها 5.9% للنصف الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2018، مع تسجيل نمو قوي في محفظة الخدمات المصرفية للشركات.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «يعكس أداءنا المالي في النصف الأول لعام 2018 التحول المستمر في استراتيجية الأعمال لدينا إلى مزيد من التنوع في الميزانية العمومية للبنك.

تماشياً مع هذا التحول، لقد استمرت المخصصات بالانخفاض تدريجياً في الأرباع السبعة الأخيرة بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2016. لقد نما إجمالي إيرادات الفوائد بقوة على الرغم من زيادة تكلفة التمويل التي أتت أكثر من المتوقع كنتيجة لزيادة المنافسة على الودائع في السوق.

ورغم ذلك، يستمر بنك رأس الخيمة الوطني في الحفاظ على واحدة من تكاليف التمويل المنخفضة في السوق بسبب الامتياز القوي الذي نحظى به في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة». وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 5.2% ليصل إلى 51.1 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2017. ويعود السبب الرئيس في هذه الزيادة إلى ارتفاع إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 2.0 مليار درهم وزيادة في الاستثمارات بقيمة 1.5 مليار درهم.

وساهم النمو الصحي لقروض الخدمات المصرفية للشركات في زيادة إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 11.3% على أساس سنوي. كما نمت ودائع العملاء بواقع 1.6 مليار درهم لتصل إلى 33.8 مليار درهم، بنمو نسبته 5.0% مقارنة بنهاية عام 2017.