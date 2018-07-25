غرفة التجارة الدولية تطلع على خطط السوق

أبوظبي (وام)

اطلع وفد من مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية - الإمارات، برئاسة حميد محمد بن سالم رئيس المجلس خلال زيارته مقر سوق أبوظبي العالمي على أبرز إنجازات ونجاحات السوق وخططه المستقبلية على المدى الطويل بما يجسد مكانته كمركز مالي دولي.

وتعرف الوفد، الذي كان في استقباله ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل للسوق، على أهم منجزاته منذ إطلاق خدماته في أكتوبر 2015 وما حققه من نجاحات وتطورات مستمرة عززت مكانته كمركز مالي دولي متميز في المنطقة والعالم والتي شملت حصوله خلال عامه الأول على جائزة أفضل مركز مالي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى الاطلاع على التقنيات الحديثة المتبعة في محاكم سوق أبوظبي العالمي التي تشمل بوابة إلكترونية متكاملة وخدمات تقنية مبتكرة لإدارة الخدمات القضائية.

وعقد مجلس إدارة الغرفة اجتماعه الدوري في العاصمة أبوظبي واستضافته غرفة تجارة وصناعة - أبوظبي حيث ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل لجان الغرفة التخصصية وخطة عمل الغرفة للنصف الثاني من العام الجاري وعلاقاتها بغرف التجارة المحلية والإقليمية والعالمية ومواعيد الاجتماعات القادمة للمجلس إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة باتحاد الغرف العالمي بجانب التطورات في بعض غرف التجارة الدولية الوطنية.