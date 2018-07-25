43.7 مليون مسافر عبر مطار دبي في 6 أشهر

دبي (الاتحاد)

ارتفعت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي في النصف الأول من العام 2018 1.6% لتصل إلى 43.7 مليون مسافر، نتيجة الزيادة المضاعفة التي شهدتها حركة المرور في شهر يونيو الفائت.

وشهد شهر يونيو الفائت ارتفاعاً في حركة المرور بنسبة 11.7% حيث استقبل المطار 6 ملايين و 795 ألفا و 492 مسافرا مقارنة مع 6 ملايين و 084 ألفا و 674 مسافرا في الشهر ذاته من عام 2017.

وعزت مطارات دبي هذا النمو الكبير لـلتأثير الذي أحدثه شهر رمضان على حركة المرور العام الماضي.

وعلى صعيد الأسواق الأكثر تعاملا مع مطار دبي، فقد سجلت معظم الأسواق الكبرى نموا قوياً خلال شهر يونيو الفائت، وأظهرت المؤشرات تصدر مجموعة دول الكومنولث قائمة الدول بنسبة 50.6% تتبعها أوروبا الشرقية (33.6%) وأفريقيا (20%) وأمريكا الشمالية (16.9%). وتصدرت الهند قائمة البلدان حيث بلغ عدد المسافرين 968 ألفا و 931 مسافرا أعقبتها المملكة العربية السعودية بواقع 504 آلاف و 968 مسافرا والمملكة المتحدة بواقع 454 ألفا و 477 مسافرا وباكستان بواقع 349 ألفا و 633 مسافرا ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 291 ألفا و 391 مسافرا. وتربعت لندن على قائمة المدن خلال الشهر ذاته بعدد مسافرين بلغ 280 ألفا و 941 مسافرا تلتها مدينة مومباي بعدد وصل إلى 195 ألفا و 231 مسافرا ثم نيودلهي بعدد 173 ألفا و 820 مسافرا.

وعلى صعيد الحركات الجوية في يونيو الفائت، فقد بلغ عدد الحركات الجوية عبر المطار 32 ألفا و 805 حركة مسجلة زيادة قدرها 6.4% مقارنة مع 30 ألفا و 841 حركة في الشهر ذاته من العام الفائت.

أما على صعيد النصف الأول من العام الجاري فقد شهدت الحركة الجوية انخفاضًا يقدر بنحو 2%، إذ سجلت نحو 201 ألف و 784 حركة مقارنة مع 205 آلاف و 998 حركة خلال الشهور الستة الأولى من عام 2017.

وقد استقر معدل الركاب على متن كل رحلة خلال يونيو الفائت من العام 2018 عند عدد 213 راكبا مقارنة مع 203 ركاب خلال الشهر ذاته من عام 2017، مسجلا بذلك نمواً بلغت نسبته 4.9%. وعلى صعيد الشحن فقد تعامل المطار مع 214,612 طنًا من البضائع مسجلًا بذلك انكماشاً هامشيّاً بنسبة 0.5% مقارنة مع 215,668 طنا خلال الشهر ذاته من العام الفائت. أما على صعيد الإجمالي فقد بلغ مجموع وزن البضائع التي شهدها المطار في الفترة ما بين يناير ويونيو من العام الجاري 1,268,161 طنًّا وذلك مقارنة مع 1,302,911 طنا في الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلا بذلك انخفاضاً بلغت نسبته 2.7%.