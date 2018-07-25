غرفة دبي تفتتح مكتباً تمثيلياً جديداً في بنما

دبي (الاتحاد)

افتتحت غرفة تجارة وصناعة دبي مكتبا تمثيليا جديدا في بنما، لتعزيز حضورها في أسواق دول أميركا اللاتينية، ويعتبر المكتب الجديد في بنما الثاني للغرفة في أميركا اللاتينية، والتاسع في الأسواق العالمية. وجاء افتتاح المكتب بعد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة دبي وبنما خلال مشاركة وفد رفيع المستوى من بنما، برئاسة خوان كارلوس فاريلا رئيس بنما، في فعاليات المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية الشهر الماضي.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي «نحرص في غرفة دبي على تعزيز تواجدنا في الأسواق الحيوية والواعدة التي توفر فرصاً للنمو والتوسع لشركائنا من مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في الإمارة»، حيث تشكل بنما بوابة إلى منطقتي أميركا الوسطى وأمريكا اللاتينية الحافلتين بالفرص، وخصوصاً في قطاع الخدمات والمجالات اللوجستية والمالية والزراعية وغيرها، كما أن وجود قناة بنما، الممر المائي الدولي الاستراتيجي، يتيح فرصاً غير محدودة لمختلف القطاعات في إمارة دبي».