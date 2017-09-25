النظام القطري والإسلام السياسي..عندما يتلاقى الانـتهازيون

أعدها للنشر: طه حسيب

استضافت الاتحاد بمقرها الرئيس في أبوظبي، يوم الثلاثاء الماضي، حلقة نقاشية بعنوان «قطر والإسلام السياسي..تحالف مصالح أم أيديولوجيا؟»، وسلط المشاركون على مدار ثلاث جلسات الضوء على محور مهم في الأزمة القطرية، وهو علاقة الدوحة بتنظيمات الإسلام السياسي، وجذور هذه العلاقة وأبعادها وانتهازيتها، وعواقب الاستثمار فيها. وتوصل المشاركون إلى استنتاجات مهمة وتفسيرات لنهج النظام القطري، الذي ثبت أنه قد بات مختطفاً من التنظيمات المتطرفة ويأتمر بأمرها، وينفذ مخططاتها..لم يعد نظام الحمدين يسعى لتحقيق مصالح وطنية منطقية لبلاده، بل بات ينفذ أجندة التنظيمات الإرهابية، يغوص في مستنقع من لاعقلانية حيّرت علماء السياسة وأعيت المحللين السياسيين. الاتحاد فتحت نافذة عبر هذه الحلقة النقاشية تسعى من خلالها لتشريح وتفسير نهج نظام الحمدين، وتبصير الرأي العام بخطورته، وكشف تحركاته الرامية لشق الصف الخليجي وبث الفوضى في العالم العربي.

الجلسة الثانية من الحلقة النقاشية بعنوان «قطر والإسلام السياسي..عندما يتلاقى الانتهازيون»، أدارها د.عبدالله العوضي، رئيس قسم «وجهات نظر» بجريدة «الاتحاد»، واستهلتها د. ابتسام الكتبي، رئيسة مركز «الإمارات للسياسات»، بورقة «مَنْ يستغل مَن: الدوحة أم تيارات الإسلام السياسي؟»، أكدت بدايةً أهمية هذه الحلقة التي تناقش موضوعاً مهماً وحيوياً، والذي يُعد من الأسباب الجذرية للأزمة التي اندلعت في الخامس من يونيو الماضي بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة ثانية؛ أي الارتباط بين النظام القطري وجماعات الإسلام السياسي. وترى الكتبي أن الإجابة عن سؤال «مَن يستغل مَن: الدوحة أم تيارات الإسلام السياسي؟»، تُسهم في التوصل إلى مقاربة دقيقة لما تُسمى «الأزمة الخليجية» التي دخلت شهرها الرابع، ومن ثم تُعين على وضع الآليات والسبل لتفكيك هذه العلاقة وتقويضها؛ من أجل حل الأزمة وإعادة قطر إلى البيت الخليجي والعربي.

الجماعة الوظيفية

ولفهم ماهيّة العلاقة بين قطر وتيارات الإسلام السياسي، طرحت «الكتبي» مفهوم، الجماعة الوظيفية، الذي ابتدعه المفكر الراحل عبدالوهاب المسيري، والذي عَدّه نموذجاً لتفسير دور جماعات إما تأتي من خارج سياق المجتمع أو يتم تجنيدها من بين أعضاء المجتمع نفسه، على أن تكون جماعات أقلّوية، بغرض القيام بمهام ووظائف معينة. وتتسم العلاقة بين، الجماعة الوظيفية، والجهة في المجتمع التي توظف هذه الجماعة، بالمصلحية والمنفعية المتبادلة.