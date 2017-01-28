دبي(الاتحاد)

محمد التاجر «فارس إرادة» ولاعب منتخبنا للأولمبياد الخاص في الفروسية، يعد مفخرة للأولمبياد الخاص الإماراتي والذي تألق في تقديمه لمراسم توقيع استضافة أبوظبي للألعاب العالمية الصيفية 2019 كعريف للحفل باللغة الإنجليزية.

وأعربت صالحة الريسي، والدة محمد التاجر، عن فخرها بابنها لاعب المنتخب، مشيرة إلى أن مراسم توقيع أبوظبي استضافة الألعاب العالمية الصيفية لن تبارح ذاكرتها، وسيظل هذا المشهد عالقاً بذهنها، خصوصاً في حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي ظل سموه يدعم «فرسان الإرادة» ويقف بجانبهم من أجل تفجير إبداعاتهم على الصعد كافة.

وأشارت إلى أن الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرياضة ذوي الإعاقة بالدولة ظل يسعد أولياء أمور اللاعبين، ويشجعهم من أجل ممارسة أبنائهم للرياضة.

وقالت: بدأت أقطف ثمار تعليم ابني محمد التاجر الذي يدرس بمركز دبي للرعاية الخاصة، وبالتالي لم تقف الإعاقة حاجزاً على طريق تعليمه.

وأضافت: ظللت أحرص على تعليم محمد وشقيقه عبدالله لاعب منتخب الأولمبياد الخاص في السباحة، من أجل مواصلة مسيرة النجاح في التعليم والرياضة معاً.

وأشارت إلى أنها كانت تتوقع اختيار ابنها ليكون عريفاً لتقديم مراسم توقيع الاستضافة لأنه مؤهل لذلك، ولم يكن مرتبكاً رغم الحضور الرسمي الكبير الذي شهد توقيع الاستضافة، حيث عملت على تربيته هو وشقيقه عبدالله بتعزيز الثقة فيهما من أجل أن يعيشا حياة طبيعية للخروج من الإعاقة الذهنية والتي لازمتهما منذ الصغر.

وقالت: محمد قطع شوطاً كبيراً في القراءة ووصوله إلى هذه هذه المرحلة ثمرة الاهتمام والثقة بالنفس وتخطي الصعاب لتحقيق المراد.

وقالت: جميع منتسبي الأولمبياد الخاص الإماراتي على قدر المسؤولية من أجل رسم صورة طيبة عن رياضة الإعاقة الذهنية بالدولة في الألعاب المرتقبة، وسيقف أولياء أمور اللاعبين واللاعبات مع «فرسان الإرادة» من أجل تقديم كل ما عندهم في هذا الحدث.