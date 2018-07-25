«الاتحاد للطيران» تعتزم تشغيل «787 دريملاينر» إلى الرباط

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم الاتحاد للطيران تشغيل طائرتها طراز «بوينج 787-9 دريملاينر» لخدمة رحلاتها المنتظمة من أبوظبي إلى العاصمة المغربية الرباط، اعتباراً من 3 أكتوبر 2018. وستحل «دريملاينر» محل طائرة طراز «إيرباص A330-300» التي تشغلها الشركة حاليا لخدمة رحلاتها إلى العاصمة المغربية. ويأتي إدخال الطائرة ذات التقنيات المتطورة لخدمة رحلات الاتحاد للطيران إلى الرباط، في إطار تعزيز حضورها في السوق المغربية.

وكانت الشركة قد بدأت منذ الأول من مايو تشغيل طائرتها طراز 787 دريملاينر لخدمة رحلاتها اليومية إلى الدار البيضاء، التي تعد أحد المراكز التجارية الكبرى في المملكة المغربية. وسوف يساهم إدخال الشركة لطائرتها الجديدة على وجهة الرباط كذلك في تزويد عملاء الاتحاد للطيران المسافرين من وإلى وجهات الشركة في المغرب بنفس تجارب السفر المتسقة على صعيد المقصورات وأحدث تقنيات الاتصال على متن الطائرات، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات الشحن لتعزيز التجارة بين البلدين الشقيقين.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمجموعة الاتحاد للطيران «تمثل المملكة المغربية وجهة فائقة الأهمية ضمن شبكة الاتحاد للطيران، بفضل العلاقات الثقافية والتجارية الراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «شهدت رحلاتنا إلى الرباط والدار البيضاء إقبالاً هائلاً من جانب المسافرين بين دولة الإمارات والمغرب. وسيؤدي إدخال طائرتنا طراز 787 دريملاينر لخدمة كافة رحلاتنا إلى وجهاتنا في المغرب إلى تزويد عملائنا المسافرين إلى المدينتين بنفس المقصورات والمقاعد والمنتجات المبتكرة الحائزة الجوائز».