1200 نشاط تجاري تشملها مبادرة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة»

أبوظبي (وام)

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أن عدد الأنشطة التجارية التي شملتها المرحلة الأولى من مبادرة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة» التي أطلقتها بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في إمارات رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة تتضمن 1200 نشاط تجاري.

وأكدت أن المبادرة التي تستهدف الحصول على جميع الموافقات الخاصة بممارسة الأعمال إلكترونيا ستعمم على جميع إمارات الدولة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت الهيئة أن المرحلة الثانية من المبادرة ستشمل توفير خمس خدمات جديدة لمجتمع الأعمال منها ما هو مخصص للمستثمرين من خارج الدولة. وجاء إطلاق المبادرة استنادا إلى رؤية دولة الإمارات نحو تعزيز بيئة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار ومحصن بمقاييس دولية وبيئة تنظيمية محفزة لاستقطاب الاستثمارات وذلك وفقا لما أعلنت عنه الهيئة في وقت سابق.

وقال المهندس محمد الخميس مدير برنامج حكومة الإمارات الذكية إن إطلاق المبادرة جاء استكمالاً لخطة دولة الإمارات نحو التحول الذكي في قطاع تقديم الخدمات الحكومية بأسلوب مبتكر أكثر تطورا..مشيرا إلى أن المبادرة ستساهم في أتمتة عملية الحصول على جميع الوثائق اللازمة لمزاولة العمل إلكترونياً وخلال 15 دقيقة.

وأوضح أن المبادرة شملت الشركاء الاستراتيجيين في رأس الخيمة وعجمان والفجيرة فيما سيتم إطلاقها مع بقية الشركاء في إمارة أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين حسب جاهزيتهم وبحد أقصى في سبتمبر 2018.

وأكد أن المرحلة الثانية من المبادرة ستتضمن خدمات التجديد والتحديث والإلغاء، وإضافة نشاطات للرخصة التجارية كما ستشمل المستثمرين من خارج الدولة، وسيتم الربط مع القطاع الخاص مما سيتيح للعميل فتح حساب بنكي والتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة واختيار موقع إلكتروني وموقع فعلي للشركة بالإضافة إلى إمكانية الحصول على صندوق بريد.

وبشأن عدد أنشطة الأعمال التي تتضمنها المبادرة قال مدير برنامج الحكومة الذكية إن المرحلة الأولى تشمل أكثر من 1200 نشاط تجاري تختلف تصنيفاتها حسب الدائرة الاقتصادية في الإمارة المعنية..مشيرا إلى أن جميع هذه الأنشطة التجارية التي يستفيد منها المواطن والمقيم لا تتطلب موافقات خارجية ويتم دفع جميع الرسوم الاتحادية والمحلية الخاصة بها في معاملة واحدة.

يشار إلى أن المبادرة الوطنية التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات تهدف إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات عبر توفير منصة وطنية ذكية تعمل بنظام متطور، حيث يستطيع المتعامل من خلالها إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص في فتره زمنية قصيرة وجيزة في إمارات الدولة كافة، حيث تتميز المبادرة بتبسيط العمليات وتقليل الإجراءات والمدة الزمنية والتخلص من الإجراءات اليدوية والمعاملات الورقية وتقليل عدد زيارات المتعامل إلى الجهات الأخرى.