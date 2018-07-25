410 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 410 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 131 مبايعة بقيمة 205 ملايين درهم منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 68 مليون درهم،

و109 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 137 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة مردف، تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة جبل علي الأولى.وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 205 ملايين درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 166 مليون درهم، و29 رهن فلل وشقق بقيمة 39 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ورسان الرابعة بقيمة 60 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 44 مليون درهم.