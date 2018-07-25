«غرفة أبوظبي» تفتح باب التسجيل للجلسات التعريفية لمعرض الفرانشايز العالمي

أبوظبي (وام)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن فتح باب التسجيل لحضور الجلسات وورش العمل التعريفية استعداداً لانطلاق فعاليات الدورة السادسة من معرض الفرانشايز العالمي التي ستقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال يومي 16 و17 أكتوبر المقبل. وذكرت الغرفة أن الجلسات ستعقد بإدارة عصام لوتاه الرئيس التنفيذي لـ«شركة امتياز» بمقر الغرفة الرئيسي. مشيرة إلى أن الجلسة الثانية ستنطلق بتاريخ 5 سبتمبر المقبل بعنوان «أسرار العقود» والثالثة يوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2018 بعنوان «كيف تختار الفرانشايز؟».