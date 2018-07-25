«أبوظبي للجودة»: تصحيح وضع 18 منتجاً غير مطابق لاشتراطات السلامة

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور هلال حميد الكعبي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أنه تم تصحيح وضع 18 منتجا غير مطابق لاشتراطات السلامة وبإجمالي كمية بلغت 16 ألفا و121 سلعة، كما تم تنفيذ 2277 عملية تحقق من مختلف أدوات القياس القانونية التي تنوعت ما بين موازين البيع بالتجزئة وموازين بيع المجوهرات والعود والعطور العربية والموازين المستخدمة في عمليات الشحن إضافة إلى القبانات الأرضية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 3171 عملية تحقق من عدادات الوقود في محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك، وبلغت نسبة مطابقتها 100% فضلا عن التحقق من دقة قراءات 3560 عبوة معبأة لـ 76 منتجا غذائيا..

فيما أصدر المجلس 2023 شهادة مطابقة للأفراد ليرتفع إجمالي عدد الشهادات الصادرة إلى 13 ألفا و671 شهادة مطابقة منذ تفعيل الخدمة.

وأكد الكعبي حرص المجلس على رفع كفاءته الرقابية إلى أعلى مستوى للارتقاء بجودة المنتج الوطني وتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق وتطوير منظومة الجودة بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويضع الإمارات بجدارة في مصاف دول العالم المتقدم.

وأضاف، بمناسبة الإصدار الثالث للتقرير الربع السنوي الخاص بالمجلس، أن قطاع الأسواق والمستهلكين أنهى وبنجاح كبير عمليات التفتيش على المنتجات الخاضعة للرقابة التي تنوعت ما بين المنتجات الكهربائية المنزلية وإطارات المركبات ولعب الأطفال ومستحضرات التجميل ومنتجات التبغ وأفران الغاز.