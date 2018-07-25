«المالية» توقع مذكرة تفاهم مع «رأس الخيمة الدولي»

دبي (الاتحاد)

وقعت وزارة المالية أمس مذكرة تفاهم مع مركز رأس الخيمة الدولي، بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بموجب الاتفاقيات الضريبية الدولية التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مقر الوزارة بإمارة دبي. ووقع الاتفاقية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ود.سمير الأنصاري، المدير التنفيذي للمركز، وذلك بحضور مجموعة من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات وموظفي الوزارة.

وأكد الخوري أهمية هذه الاتفاقية في وضع آلية واضحة تحدد أسس التعاون في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الأمر الذي يعزز بدوره من تنافسية دولة الإمارات، ويستقطب المزيد من الاستثمارات الخارجية للدولة، نظراً للأهمية الكبرى التي يحظى بها عنصرا الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية ودورهما في تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب.

وقال: تنسق وزارة المالية مع كافة الجهات الحكومية في الدولة، لضمان الامتثال للمعايير والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تشكيل فرق عمل لمتابعة وتطبيق الالتزامات الخاصة بالشفافية الأمر الذي يعزز من موقف الدولة على المستوى الدولي». وبموجب هذه الاتفاقية، سيزود المركز المعلومات الضريبية للوزارة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول الأخرى فيما يتعلق باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، والاتفاقية النموذجية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى أية اتفاقية تلتزم بالمعايير التي يحددها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.