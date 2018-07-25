«الاتحادية للضرائب» تحدد السلع المؤهلة لاحتساب «القيمة المضافة»

أبوظبي (الاتحاد)

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب السلع المؤهلة للبيع باحتساب ضريبة القيمة المضافة عليها بموجب «آلية هامش الربح» ضمن 3 فئات أساسية تشمل السلع المستعملة التي تصلح لمزيد من الاستعمال عند بيعها أو بعد تصليحها، والتحف التي يزيد عمرها عن 50 عاماً، ومقتنيات الهواة من الطوابع والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الأصناف ذات الأهمية العلمية أو التاريخية.

وأكدت الهيئة أنه يشترط لتطبيق «آلية هامش الربح» أن تكون السلع قد خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل التوريد الذي يتم فيه تطبيق هذه الآلية مشيرة إلى أن هامش الربح هو الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها ويعتبر شاملاً للضريبة.

جاء ذلك في توضيحٍ للهيئة حول السلع المؤهلة لتطبيق «آلية هامش الربح» بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة في إطار خدمة «التوضيحات العامة» التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني ضمن جهود الهيئة الاتحادية للضرائب لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال للوصول إلى أفضل معدلات الامتثال الضريبي الذاتي في الإمارات ويمكن الاطلاع على هذه الخدمة من خلال الرابط: &rlm‭ ‬https://www.tax.gov.ae/ar/public-clarification.aspx.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن الخدمة الجديدة تم إطلاقها ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لتمكين قطاعات الأعمال وأفراد المجتمع بوجه عام من معرفة حقوقهم وواجباتهم وآليات التطبيق الصحيح للنظام الضريبي مشيراً سعادته إلى أن الهيئة ضمن خطتها التوعوية الشاملة الموجهة لكافة شرائح المجتمع أطلقت مجموعة متكاملة من الأدلة الإرشادية شملت كافة الجوانب التشريعية والتنفيذية للأنظمة الضريبية الإماراتية كما أطلقت عدداً من برامج التعلم الإلكتروني ومجموعة من نشرات البيانات (إنفوغرافيك) وذلك في إطار التزام الهيئة المستمر بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة في تطبيق الإجراءات الضريبية.