عرض مميز للألعاب النارية في «وارنر براذرز أبوظبي»

أبوظبي(الاتحاد)

شهدت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في دولة الإمارات، أجواءً احتفالية مميزة مع افتتاح «عالم وارنر براذرز» أبوظبي، المدينة الترفيهية المغلقة الأولى على الإطلاق في العالم التي تحمل علامة وارنر براذرز، وذلك مع عرض احتفالي مذهل للألعاب النارية.

وتضم المدينة الترفيهية 29 لعبة مميزة ومعلماً تفاعلياً عائلياً وعرضاً ترفيهياً حياً، لتقدم للضيوف يوماً حافلاً بالمرح والتشويق تنقُلهم إلى مناطقها الست الرائعة وهي وارنر براذرز بلازا، ومتروبوليس، وغوثام سيتي، وكرتون جانكشن، وبيدروك، وديناميت غالتش.

وتُعد «عالم وارنر براذرز» أبوظبي المدينة الترفيهية الثالثة التي تفتح أبوابها أمام الضيوف على جزيرة ياس لتنضم بذلك إلى مدينتي عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي.