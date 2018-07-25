5.1 مليار درهم مكاسب الأسهم السوقية بدعم من البنوك

يوسف البستنجي (أبوظبي)
قاد قطاع البنوك أسواق المال المحلية لتحقيق مكاسب بقيمة 5.1 مليار درهم في قيمتها السوقية خلال جلسة تداولات الأمس، وسط تحسن في أحجام التداول وارتفاع في مستويات السيولة بالسوق.
وتوزعت المكاسب على 4.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومكاسب بقيمة مليار درهم في سوق دبي المالي، وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن السوقين.
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وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بنسبة 1.12% مغلقاً عند مستوى 4380.4 نقطة، وبتداولات قيمتها 170 مليون درهم.
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وبلغت القيمة السوقية للشركات المساهمة المدرجة نحو 381 مليار درهم عند الإغلاق بمكاسب مليار درهم، مقارنة مع أول أمس.