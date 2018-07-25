5.1 مليار درهم مكاسب الأسهم السوقية بدعم من البنوك

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قاد قطاع البنوك أسواق المال المحلية لتحقيق مكاسب بقيمة 5.1 مليار درهم في قيمتها السوقية خلال جلسة تداولات الأمس، وسط تحسن في أحجام التداول وارتفاع في مستويات السيولة بالسوق.

وتوزعت المكاسب على 4.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومكاسب بقيمة مليار درهم في سوق دبي المالي، وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن السوقين.

وحظي سوق العاصمة أبوظبي بدعم قوي من الارتفاع في سعر السوق لسهم بنك أبوظبي الأول الذي ارتفع بقيمة 35 فلساً، بنمو 2.64% ليغلق على 13.6 درهم للسهم، كما ارتفع سعر السوق لسهم بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني وعدة شركات أخرى.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بنسبة 1.12% مغلقاً عند مستوى 4380.4 نقطة، وبتداولات قيمتها 170 مليون درهم.

كما شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 130 مليون درهم، وارتفع المؤشر العام للسوق بنحو 0.65% وأغلق على 2944.67 نقطة، بدعم من قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره بنحو 1.17%. وشهد التداول ارتفاع 20 شركة، وهبوط 15 شركة وثبات أسعار 4 شركات.

وبلغت القيمة السوقية للشركات المساهمة المدرجة نحو 381 مليار درهم عند الإغلاق بمكاسب مليار درهم، مقارنة مع أول أمس.