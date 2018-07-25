الصين: «بريكس» يجب أن ترفض بحزم النزعة الانفرادية

جوهانسبرج (رويترز)

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ :«إنه يجب علينا رفض خوض حرب تجارية عالمية، لأنه لن يكون هناك فائز فيها، داعياً دول مجموعة «بريكس» في اجتماع قمة أمس إلى رفض النزعة الانفرادية.. ووجد مسؤولون في القمة التي تستمر 3 أيام، والتي بدأت في جوهانسبرج موقفاً جماعياً مناصراً للتجارة العالمية».

ويعد اجتماع رؤساء الكتلة التجارية هو الأول منذ بدأ الحرب التجارية، وقال شي في افتتاح القمة: «ستواصل الصين تنمية نفسها وأبوابها مفتوحة على مصراعيها»، وأضاف :«أن الصعود الجماعي للأسواق الناشئة والدول النامية «غير قابل للإيقاف، وسيجعل النمو العالمي أكثر توازناً».

وحث الرئيس الصيني حكومات دول «بريكس» على الالتزام بالقوانين الدولية بصرف النظر عن حجمها.