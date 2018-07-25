الثقة الاقتصادية في الدولة الأعلى منذ الربع الثاني من 2015

دبي (الاتحاد)

وصلت معدلات الثقة الاقتصادية في دولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2015، بحسب نتائج استطلاع أصدرها أمس معهد المحاسبين الإداريين (IMA) وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA). وكشفت نتائج الاستطلاع أن انتعاش الثقة يعود إلى الارتفاع الحاد في سعر النفط، الذي بلغ ذروته عند 80 دولاراً للبرميل في أواخر مايو، مقارنة مع الانخفاض الذي سُجّل في بداية عام 2016 حيث بلغ سعر النفط 35 دولاراً للبرميل فقط.

وقالت ليندساي ديجوف دي نونكيس، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط «تعد التغيرات في السياسة المالية وأسعار النفط إحدى الأسس التي تؤثر على الوضع الاقتصادي وآفاقه في منطقة الشرق الأوسط».

وأضافت، «يسهم إدخال الضريبة على القيمة المضافة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، إلى خفض الضغط الذي كان سائداً من خلال السياسة المالية المتبعة مؤخراً، ما يساهم باستمرار توفير الارتياح الاقتصادي وخفض الاعتماد على أسعار النفط للحفاظ على النمو الاقتصادي».

وتابعت «من الجيد أن نشهد هذا التحسن في الثقة في منطقة الشرق الأوسط، وفي حين تُعتبر أسعار النفط عاملاً رئيساً وراء هذا التحسّن، فإن المعرض العالمي الذي سيقام سنة 2020 في دبي سيساعد أيضًا في هذا التحسن، إلى جانب التخفيف من سياسة التقشف».