كلُّ ألمٍ يؤدي إلى تحول

د. حورية الظل

كل إنسان يعيش في مرحلة من مراحل حياته لحظات قد تطول أو تقصر من الألم، سواء كان هذا الألم روحياً أو جسدياً، والملاحظ أنه في العالم العربي يتم إهمال وتهميش تناول هذا الموضوع من قبل الدارسين وعلماء الاجتماع رغم أهميته، وانتبه إلى ذلك الباحث المغربي فريد الزاهي، فترجم كتاب «تجربة الألم» للأنتروبولوجي الفرنسي دافيد لوبروتون، وهو كتاب تطرق لتجربة الألم والطريقة التي يعاش بها وكيف يتم احتواؤه ومحاباته والتحكم به للانبعاث من جديد، والألم يصيب الروح والجسد، ويعاني منه المرضى، والذين يمارس عليهم التعذيب، والرياضيون سواء الذين يمارسون رياضة حقيقية أو رياضة روحية، حيث يخضعون جسدهم للألم جراء التدريبات المضنية للوصول إلى المجد أو عيش لحظات الوجد، كما نجده حاضراً في فن البودي آرت باعتباره مقاومة وهذه شذريات من الكتاب.

* إن ممارسات تحويل الذات باسم الجمالية أو الروحانية تثير في الغالب مسألة أن لا شيء مجاناً... صحيح أن الألم ليس دائماً موضوع شغف، بعضهم يعيشه كنقطة مرور ضرورية وإن أليمة في عملية مرغوب فيها.

* الجسد هو المجال الذي يساءل فيه العالم باعتباره محللاً له. لم يعد المقصد يتمثل في توكيد الجميل وإنما في الاستفزاز والقسوة والفحش والخطر والجرح، والألم والتحول في الهيئة وانبثاق المكبوت. يدخل الجسد المشهد في ماديته باعتباره شيئاً قابلاً لأن ينتج معرفة معينة متى ما انحلت الأمور الأليفة المحيطة به بحيث تكشف عن واقع أو وقائع أخرى ممكنة.

* في الفن الجسدي ينتج الفنان اضطرابات في قلب الرابطة الاجتماعية كي يقود إلى التفكير في رتابة الحياة اليومية الثقيلة بالتسويات والعنف، وهو يقدم نفسه ككشاف يؤدي ثمن كشوفه مندمجاً أحياناً اندماجاً نهائياً في أعماله.

* الألم يتكفل بدرجات مختلفة من العذاب حسب الظروف.