«الحكام» تحيل الرمادي وزهران إلى «الانضباط»

معتز الشامي (دبي)







أحالت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أيمن الرمادي مدرب عجمان وحسن زهران مدافع الفريق، إلى لجنة الانضباط بالاتحاد، على خلفية التصريحات المنسوبة للاعب والمدرب بعد خسارة «البرتقالي» من شباب الأهلي - دبي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أول من أمس، وشهدت طرد حسن زهران، واحتساب ركلة جزاء ضد عجمان.



ورأت اللجنة أن التصريحات التي أدلى بها المدرب واللاعب تعتبر مسيئة في حق حكم المباراة، وهو ما حذرت منه اللجنة قبل بداية الموسم، عندما أكدت رفضها الإساءة لأي حكم أو التشكيك في نزاهة قضاة الملاعب.

على الجانب الآخر، أبدى ستيف بنيت المدير الفني للجنة الحكام رضاه عن أداء أصحاب الصافرة، خلال مباريات الجولة الثانية، حيث كانت أغلب القرارات صحيحة، كما لم تؤثر القرارات التحكيمية على نتيجة أي مباراة.



وشدد بنيت على أن قرار ركلة الجزاء لمصلحة الأهلي كان صحيحاً، كما كانت كل قرارات ركلات الجزاء صحيحة في الجولة الثانية، أما واقعة هدف الوحدة في النصر، فأشار بنيت إلى أن تلك الواقعة تدخل في القرارات التقديرية للحكم، كما أنها لم تؤثر على نتيجة المباراة.