فتاة اسمها.. اكتبيني

أمل إسمـاعيل

لمَ خلقهُنّ الله جميلات، أصيلات، مجنونات، مطيعات، حنونات، متمردات، شهيات، خائنات، رائعات، مقاتلات، هادئات، و.. غائباتٍ عن الوَعي! يَمشينَ كأنهُنّ فراشاتٌ بأجنحةٍ لا حاجةَ لها في السّعي خلفَ الضّوء؛ هنّ الضوء، وهنّ احتراقُه. في عُيونِهِنّ انعكاساتٌ لا تتلألأ في الظلام؛ فالحياةُ تَشُمّها في مَسامِهِنّ وشِفاهٍ مَرسومَةٍ بمُحدّدِ الأسرار. يَكتُبنَ بحِبرٍّ خفيّ يُؤجِّل سُلطَةَ الوشاية. ما نَفعُ الحكايا نَكتُبُها والناس لا تُجيدُ القراءة! وفي تلك الرحلة بين ضفّتي الحياة والموت، يَتَنَصّلُ الآخرون، وَحدَها تقفُ على ناصيةِ الحُلُمِ لتقاتلَ عارية، فلا ينتَبِهُ أحدٌ للسلاحِ الموشومِ على جَسدها، بلْ للحكايةِ إذْ تُروَى، وَهُمْ عندئذٍ يُنصِتون، يُدوّنون، ويَبيعون، بضاعةً مُزجاةً اسمها التاريخ.

جدائل الحريق

مَسامها تَنضَحُ بالكلمات، تَترَقْرَقُ القطراتُ من مَنبتِ الشّعر مرورا بالجَبين فمِغزَل العَين فَحافّة الأنفِ ثم تَسقطُ على الشّفة السُفلى مُمَلّحةً ببَوحٍ ثقيلٍ لا تُحسِنُه: اكتبيني. فأكتُب.

أمرّ على جديلةٍ لمْ تَكتمِل لطِفلَةٍ أعْياها انتظارُ أمٍّ لا تأتي وَعَدَها بِها طَاقمُ إسعافٍ وَصَلَ مُتأخراً عُمراً بأكْمَلِهِ ستُضْطَّرُّ صاحبتُهُ للوقوفِ عِندَه. يَكبُرُ الوقتُ بينما لا تبرَحُ مكانها، برأسٍ مُحَنَّى بالدَّمِ ومَربوطٍ بشالٍ مُزركَشٍ بِدَعْوَةٍ أخيرةٍ لأمٍّ تودِّعُ جنةً تحتَ قَدَميها لتدخلها أخيراً حافية: «الله يِرضى عليكِ ويَحميك يا بِنْتي». فَيَرضى الله عنها وَيَسْخَطُ القَتَلَة، فتجرّدُهُمْ خَيمتُها – التي حَصَلتْ عليها ببطاقةِ تموينِ اللاجئين – من الخياراتِ الإضافيةِ لحفلةِ السُّخطِ الجَماعيّة ويرحلونَ ببَساطيرَ مُغَمَّسَة بزيتِ الزيتونِ المَسفوح. على شاشة التلفاز مذيعةُ ترتدي قناعاً يَقِيها شُرورَ الهَواءِ المُدَبَّبِ ودِرعًا يَفتَديها بِتَلَقّي الرّصاص، تسألُها: كيفَ تشعرين؟ ما رأيكُ فيما حصل؟ ما الرسالةُ التي تُوَجِّهينَها للعالم؟

تصلها الترجمةُ قَطرةً قطرة: شُعور.. رأي.. رسالة، آه! هي، لا تملِكُ أيّا منها الآن! تَمضي بعيدا، ويُغلِقُ المُصَوّر عَيناً عَوراء تَتبَعُها.