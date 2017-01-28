«الشارقة للدفاع عن النفس» ينظم «دولية» لمدربي الكاراتيه

الشارقة (الاتحاد)

تستضيف الشارقة 8 فبراير المقبل، وعلى مدى أربعة أيام، فعاليات الدورة الدولية الأولى لمدربي الكاراتيه والتي ينظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في مقره الرئيسي بمنطقة الجزات.

وتعد هذه الدورة الأولى من نوعها والتي ستشهد حضور نخبة متميزة عالمياً في الكاراتيه لنقل خبراتهم ومهاراتهم إلى المدربين، وإطلاعهم على أهم وآخر الخبرات في تعلم اللعبة.

وأكد أيوب حسين لشكري عضو مجلس إدارة النادي، المشرف العام على اللعبة، مدير الدورة، أن الدورة تقام في إطار اهتمام النادي بتأهيل ممارسي الفنون الرياضية المختلفة ومن بينها الكاراتيه.

وأضاف: الدورة تحظى باهتمام النادي ورئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز عبدالرحمن النومان وأعضاء مجلس الإدارة، لما لها من أهمية، لكونها الدورة التدريبية الدولية الأولى التي ينظمها النادي والتي ستعود إيجابياً على اللاعبين والمدربين.

وأشار لشكري إلى أن الدورة ستضم نخبة من الخبراء والمدربين الدوليين منهم آبيي كيوجي رئيس جمعية الكاراتيه اليابانية 9 دان، ومحمد بهرامي الخبير الدولي ومدرب منتخب الإمارات الأسبق، ويضم فريق المحاضرين الحكم الدولي حميد شامس والدكتور رضا يوسف مدرس الكاراتيه بالجامعات المصرية، والكابتن سيف النصر مصطفى مدرب المنتخب المصري.