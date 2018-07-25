تحضير جسد المتلقي

سامي داوود

يستجوب العمل الفني ذاته بسؤال مركب: ما هي عليته في إطاره البصري المحض. وكيف للشيء الفني أن يضاعف من رؤيتنا وتحسسنا للشيء في ذاته. يتكفل التكوين الفني للعمل الإبداعي باستجماع الرد في الصيغ البصرية الممكنة، لجعل العمل الفني تكريماً متجدداً للفن وعليته في آن. مُزيحا في الوقت ذاته المجال الذي يجعل الشيء مختلطاً بما لا يجب أن يكونه.

هذه التنقية الخصائصية ضرورية لجعل الفن قادراً على التعبير عن، ومعبرًا عن الشيء، دون أن يكون مجرد استعادة فجة لعادية الأشياء في المشهد اليومي. يمكننا ههنا أن ننتج نقطة تأسيسية من نسقين فلسفيين. ينطلق أحدهما من استفهام هايدغر حول شيئية الشيء، ماهيته التي تكتنز ثراءً هائلاً من الدوال التي تظهر كأجزاء مقطعية ومتعالقة مع ممكنات السياق الذي دفع به إلى الظهور بكيفية ما. والنسق الفلسفي الآخر الذي يتأتى أساساً من مدار فكري يتوزع عليه كل من مورلونتي (المرئي واللامرئي) ودولوز وغواتاري (ما هي الفلسفة)، الذين تقدموا بفكرة نزع الإطار عن الشيء المقدم كعمل فني. فتحرير الأشياء من أطرها الوظيفية يمنحها إمكانية التحول إلى أجسام. يصبح الشيء جسداً، وبالتالي مجالاً لتقاطع وتراكم وتتالي الظهورات الممكنة لما يتضمنه الجسد من أشياء وكائنات.

في المقابل، تطورت بعض الحِرف إلى درجة عالية من التنظيم الجمالي. كهندسة الديكور التي تؤسس ترتيب المكان على أسس فراغية ولونية دقيقة. تجعلها من الناحية الحسية منافساً جمالياً لأعمال فنية كثيرة، ليس بمقدورها أن تجعل من شحتها البصرية معماراً متيناً للرؤية. بالإضافة إلى التطور البليغ الذي ظهر في الهندسة المعماري بداية الستينات من القرن المنصرم. تلك التي تقاسمتها تسميات غير دقيقة كالحداثة وما بعدها، والتي نظَّرها بدقة المفكر الجغرافي «ديفيد هارفي» في عبارة «الحالة»، حيث أتت بتصاميم وبناءات معمارية يمكنها أن تحيل إلى التسميتين في الآن ذاته. لكن مشكلة العمارة الحديثة أنها باتت جاذبة أكثر لانتباه المشاهد من الأعمال الفنية التي تعرضها داخل جدرانها. وأصبحت كتل نحتية ضخمة مبتلعة للمتلقي وللعمل الفني الذي تعرضه في آن. لذلك أجد في معمار اللوفر في أبوظبي والمتحف القطري، المصممان من قبل نفس المعماري (جان نوفل)، معماراً نحتياً ذا أثر مُثبط للقابلية المفترضة في متلقي الأعمال الفنية فيها. إذ يجب تحييد المعمار لأجل العرض، وليس تحويل المعمار إلى عرض أساسي، ولتصبح ما تتضمنها من أعمال فنية مجرد ملحق للبناء.

تمحي الاشتراطات الفنية الآنفة تجارب كثيرة، فتستعين بالإنترنت كمخيلة بديلة وبالعلاقات العامة للدخول في سوق الفن، بينما تحافظ تجارب نوعية على مكانتها، ومن خلال هذه المكانة، تعيد تمتين الفن كمجال إبداعي لتقديم الرؤية إلى العالم. والفنان آزاد نانكلي واحد من التجارب العراقية الدقيقة، التي تمنحنا مفاتيح الرؤية الغائبة والرؤية العميقة لنسيج الأشياء في العالم. وأعماله التي سندرسها في هذا المقال، تحرر مفهوم الحجم من إطاره الهندسي، لتمنحها بعداً تخيليلا متجاوزا القياس المتري. وينتج تنوعاً في مستوى التلوين وحسية اللون اللمسية ليكون اللون حاملاً لدلالات متعددة، عوضاً من أن يكون مجرد ترتيب هندسي لتوزع الضوء في تسلسل ٍهادئ.

عالم آخر