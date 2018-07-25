  • الخميس 13 ذي القعدة 1439هـ - 26 يوليو 2018م

«آزاد نانكلي».. رؤية عميقة لنسيج الأشياء

تحضير جسد المتلقي
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تاريخ النشر: الخميس 26 يوليو 2018

سامي داوود

يستجوب العمل الفني ذاته بسؤال مركب: ما هي عليته في إطاره البصري المحض. وكيف للشيء الفني أن يضاعف من رؤيتنا وتحسسنا للشيء في ذاته. يتكفل التكوين الفني للعمل الإبداعي باستجماع الرد في الصيغ البصرية الممكنة، لجعل العمل الفني تكريماً متجدداً للفن وعليته في آن. مُزيحا في الوقت ذاته المجال الذي يجعل الشيء مختلطاً بما لا يجب أن يكونه.

هذه التنقية الخصائصية ضرورية لجعل الفن قادراً على التعبير عن، ومعبرًا عن الشيء، دون أن يكون مجرد استعادة فجة لعادية الأشياء في المشهد اليومي. يمكننا ههنا أن ننتج نقطة تأسيسية من نسقين فلسفيين. ينطلق أحدهما من استفهام هايدغر حول شيئية الشيء، ماهيته التي تكتنز ثراءً هائلاً من الدوال التي تظهر كأجزاء مقطعية ومتعالقة مع ممكنات السياق الذي دفع به إلى الظهور بكيفية ما. والنسق الفلسفي الآخر الذي يتأتى أساساً من مدار فكري يتوزع عليه كل من مورلونتي (المرئي واللامرئي) ودولوز وغواتاري (ما هي الفلسفة)، الذين تقدموا بفكرة نزع الإطار عن الشيء المقدم كعمل فني. فتحرير الأشياء من أطرها الوظيفية يمنحها إمكانية التحول إلى أجسام. يصبح الشيء جسداً، وبالتالي مجالاً لتقاطع وتراكم وتتالي الظهورات الممكنة لما يتضمنه الجسد من أشياء وكائنات.

في المقابل، تطورت بعض الحِرف إلى درجة عالية من التنظيم الجمالي. كهندسة الديكور التي تؤسس ترتيب المكان على أسس فراغية ولونية دقيقة. تجعلها من الناحية الحسية منافساً جمالياً لأعمال فنية كثيرة، ليس بمقدورها أن تجعل من شحتها البصرية معماراً متيناً للرؤية. بالإضافة إلى التطور البليغ الذي ظهر في الهندسة المعماري بداية الستينات من القرن المنصرم. تلك التي تقاسمتها تسميات غير دقيقة كالحداثة وما بعدها، والتي نظَّرها بدقة المفكر الجغرافي «ديفيد هارفي» في عبارة «الحالة»، حيث أتت بتصاميم وبناءات معمارية يمكنها أن تحيل إلى التسميتين في الآن ذاته. لكن مشكلة العمارة الحديثة أنها باتت جاذبة أكثر لانتباه المشاهد من الأعمال الفنية التي تعرضها داخل جدرانها. وأصبحت كتل نحتية ضخمة مبتلعة للمتلقي وللعمل الفني الذي تعرضه في آن. لذلك أجد في معمار اللوفر في أبوظبي والمتحف القطري، المصممان من قبل نفس المعماري (جان نوفل)، معماراً نحتياً ذا أثر مُثبط للقابلية المفترضة في متلقي الأعمال الفنية فيها. إذ يجب تحييد المعمار لأجل العرض، وليس تحويل المعمار إلى عرض أساسي، ولتصبح ما تتضمنها من أعمال فنية مجرد ملحق للبناء.

تمحي الاشتراطات الفنية الآنفة تجارب كثيرة، فتستعين بالإنترنت كمخيلة بديلة وبالعلاقات العامة للدخول في سوق الفن، بينما تحافظ تجارب نوعية على مكانتها، ومن خلال هذه المكانة، تعيد تمتين الفن كمجال إبداعي لتقديم الرؤية إلى العالم. والفنان آزاد نانكلي واحد من التجارب العراقية الدقيقة، التي تمنحنا مفاتيح الرؤية الغائبة والرؤية العميقة لنسيج الأشياء في العالم. وأعماله التي سندرسها في هذا المقال، تحرر مفهوم الحجم من إطاره الهندسي، لتمنحها بعداً تخيليلا متجاوزا القياس المتري. وينتج تنوعاً في مستوى التلوين وحسية اللون اللمسية ليكون اللون حاملاً لدلالات متعددة، عوضاً من أن يكون مجرد ترتيب هندسي لتوزع الضوء في تسلسل ٍهادئ.

عالم آخر

تجسد مجموعة اللوحات المعنونة بـ «عالم آخر» الخصوصية الآنفة، والمنفذة في أحجام صغيرة (50/‏‏75). إذ تتضمن على عمل تفصيلي دقيق من الخطوط القصيرة المنحنية في تتالي شاقولي متصاعد على خلفية لونية متغيرة، تجعلها قابلة للتكثيف بصريا. أي لملمة كتلتها الضخمة في مجال بصري موافق لقدرة العين على رؤيتها كلها كمشهد واحد. وفي الوقت ذاته تكون أضخم من قدرة العين البشرية على الرؤية. فالجسد الموجود في العمل (The other world 4 2017). يظهر بالتفاصيل العادية للشكل البشري في مواجهة كلتة هائلة الضخامة، تفقد المقاربة المتعلقة بالحجم قابليتها للقياس. وتبرز اللوحة المشهد وفقا للأبعاد المتعددة التي تؤسس الرؤية في العمل بالاتساق الدقيق مع التمثلات الحسية المتعددة للسطوح المختلفة. فهذه الكتلة الحجرية الكبيرة تكون غير قابلة للتحديد هندسياً بحجم محدد. وذلك لأنها تتضمن على خشونة مدببة بالنقاط والخطوط الكثيفة القصيرة التي تمنح الكتلة سُمكا لامحدودا. إلى جانب العمق الظاهر في الحواف العليا للكتلة، باللون الرصاصي الداكن والسطح الخشن المؤسس بالمواد التي تمنح نسيج اللوحة بنية حجرية نباتية. وبمجرد رؤية الإنسان مواجها لهذه الكتلة، وعلى خلفية فراغية ملونة بدرجة أحادية، لا يبقى الفراغ فراغاً مكانياً، بل يكون محض عمق أو مجال لإظهار الصورة. ولا يبقى حتى عنصر ضوئي في ترتيب الثقل اللوني لافتراض أو تخيل خطي الأفق والأرض في المشهد داخل اللوحة. وبناء على هذه التفاصيل تبدأ الخصائص التكوينية بجعل الرؤية ممكنة في هذا العمل. ... المزيد
     
 

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