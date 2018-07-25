رحلة آسرة في فكرٍ ضروري

كاظم جهاد

بعد عدد من الترجمات لنصوص إدوارد سعيد وحوارات معه، يصدر الناقد السوريّ صبحي حديدي كتاباً يشكّل إطلالة واسعة ومثرية على أعمال المفكّر الفلسطينيّ الرّاحل وعلى مجمل مسيرته. يحمل الكتاب عنوان «إدوارد سعيد الناقد – آداب التابع وثقافات الإمبريالية»، وصادر عن الأهليّة للنشر والتوزيع بعمّان.

يُفتتح الكتاب بمقدّمة واسعة تشكّل بحدّ ذاتها دراسة آفاقيّة مُسهَبة ودقيقة لعالم إدوارد سعيد (1935-2003) الرّحيب المتعدّد، يليها قسم أوّل يضمّ عدّة فصول يعرض فيها حديدي ويحلّل أهمّ مؤلّفات سعيد. أمّا القسم الثاني فيقدّم نصوصاً نقديّة منتخبة لسعيد بترجمة حديدي، يليه ملحقان يشكّل الأوّل دراسة في سعيد لباحث أكاديميّ بريطاني، والثاني حواراً موسّعاً كان حديدي قد أجراه مع المفكّر الفلسطينيّ في 1994.

بادئ ذي بدء يوقفنا حديدي على مفارقة لافتة: سعيد واحد من المفكّرين الذين امتازوا بملامح فكريّة مكتملة يسهل تحديدها وبمنهج دقيق يسهل أيضاً تمييزه عن سواه. ولكن يظلّ من الصعوبة بمكانٍ حصره في مدرسة تفكير محدّدة أو في مذهب بعينه. فلطالما مارس كتابة متعدّدة الميادين تفرض على أسلوب الكاتب والمفكّر حركية فكرية ومرونة مفهومية عاليتين كان سعيد من بين المفكّرين النادرين الذين حازوا عليهما وأدخلوهما إلى حيّز التطبيق في جلّ ما كتبوه.

لقد لازَمَ حديدي كتابات سعيد طيلة عقود من السنوات، وعرف المفكّر شخصيّاً، ولمس عن قربٍ رؤيته للنقد الثقافيّ والأدبيّ والنضال السياسيّ والفكريّ، وتأمّل كلّاً من الرّجل وعمله وطرحَ عصارة فهمه له في هذا الكتاب الذي يتوقّف فيه عند أهمّ مؤلّفاته وأطوار نموّ أفكاره. أطوار يعرضها بمعرفة وإحاطة، ويدلّنا بثقة على مواطن الضرورة فيها، ويمنح القارئ المثقّف مفاتيح مثمّنة ليتوغّل في هذه القارّة الفكرية الآسرة والمترامية الأطراف.

جدل التجربة والفكر