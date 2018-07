ثقافة التجربة اللَّحظيَّة في صيف بريطانيا أغاني العبور نحو الشمال



تاريخ النشر: الخميس 26 يوليو 2018 كتابة وتصوير: نوف الموسى الشمسُ في كل مكان، إلا أن الريح الباردة تأتيك بقوة الشمال، تحبسَ أنفاسكَ وينتفضُ منك العبور الرقيق الساهي نحو الشرق. في كل التفاتة، بحثاً عن دفء المكان، ينتابك شعورٌ أزلي بالألفة المعهودة للتاريخ الإنساني، إلا أن حضارة التجربة اللحظية، تهديك عمراً من اللقاءات، وأزمنة طويلة من التكوين الفكري والوجودي. الوقوف أمام بوابة مطار نيوكاسل الدولي في صيف بريطانيا، أشبه بالصعود إلى قمة جبل وانتظار الغسق، لالتقاط كل التفاصيل، وتسجيل الفضاءات المتباينة للفراغات بين نغمات الطيور الهائمة على الجسور الممتدة فوق نهر تاين وبقايا جدار مدينة نيوكاسل الدفاعي، العائدة للقرون الوسطى. من النظرة الأولى لأرضية الشارع والأرصفة الجانبية، يتكشف المزيج المتناغم بين رغبة التغير الدفينة، والحاجة إلى الاحتفاظ العميق بمسيرة التشكل عبر قرون من الزمن تعكسها آثار الرومان، ويجسدها مركز ومسرح «سايج غيتسهيد» الموسيقي، الذي شهد الاحتفالية الأبرز لأهم المعارض الفنية في شمال بريطانيا وهو: معرض (العظيم من الشمال - Great Exhibition of the North). هذا المعرض الذي عزف فيه الشماليون، كما يلقبون أنفسهم؛ روح موسيقاهم المتعددة، بحثاً عن ذاتهم المغمورة.. فعلوها بإتقان يوازي عنفوان فرقة البيتلز الشهيرة في مدينة ليفربول، وحس النحات (جوناثان نيوديك -Johnathan Newdick) وهو يعيد بلورة منحوتات القطط على أبنية مدينة يورك القديمة، في الثمانينات، امتداداً لإثراء هوية مدينة مانشستر، بتحويل قلب المكان إلى رقصة أبدية، تساند حضور حق المرأة في العالم، عبر مشروع «مدن الأمل» ورسم صدى صوتها عبر جداريات في الساحات والأماكن العامة. لذا فالعبور نحو الشمال.. ما هو إلا مغامرة لسرد ألف حكاية.. تبدأ جميعها بأغنية! أغنية «الدهر» أتحسس بأقدامي الطريق نحو جسر غيتسهيد ميلينيوم في مدينة نيوكاسل أبون تاين. انتقل بين خطوة وأخرى، كأصابع عازف بيانو يميل بيديه على مفاتيح المقطوعة، متخطياً شروحه الاعتيادية إلى منحى ارتجالي طفيف.. وبتتابع رقيق أرفع رأسي باتجاه الظلال الهلالية، بعمر القمر في العرجون القديم، لأقيس مجازياً مدى حركة الميلان القصوى التي يمكن للجسر أن يتخطاها، ليطلق عليه أهل المدينة بذلك: «جسر رمشة العين». هذا الاسم الذي يشي بمعنى الاغمضاض العفوي الآني للتغير، عبر عنه المؤلف الفني مارتن غرين، على طول نهر تاين، بتصميم صوت لا نهائي مستمر أبد الدهر «AEONS : A sound journey for Newcastle»، يقف بالجانب اللصيق للجسر، ليستقبلك بابتسامة متناغمة، ويقدم لك سماعة للأذن، لتنضمّ لاحتفالية التجلي التاريخي للمكان. وبين عراقة الهندسة المعمارية للمدينة، وعلى طول امتداد النهر، تعيش ما يقارب الـ 40 دقيقة، في موجة مباغتة لصوت القصيدة وسيمفونية رحلة تحول مدينة نيوكاسل التي عبر فيها مارتن غرين عن التدفق الذي ولدوا منه، مشيراً إلى النظر نحو جهة اليسار حيث النهر، أما جهة اليمين فصنعة الحضارات المصقولة بالصلب والنسيم الجارف لـ تاين، وتكوين الطبقات الحياتية التي يرتفع صوتها، وأحياناً قد يتحول إلى ضوضاء، مقدماً مؤشراً لحياة أسرع، بينما الوقت يقصر، ويصبح تحديد المكان أكثر صعوبة، ولكن مارتن غرين يؤمن بروعة جعل كل هذا الحراك يسير على نحو أبطأ، ليهدينا نجوى مجددة للتأمل، جسدت بعضاً منه المغنية بيكي أونثانك. عند الوصول إلى ممر كهفي صغير، يصدح صوت من «أوبرا الشمال»، التي تعاونت مع مارتن، لتنير أفق التكوين الفني للمكان. بينما تحمل أكتاف الممشى على طول النهر أشجاراً وزهوراً تعيد توجيه عطر مسارات الرياح البعيدة، وتهتز اللحظة، أخيراً، بصدى سيمفوني عند آخر جسر في الامتداد النهري، معلنةً عن احتمالات عديدة تشبه «اليوتوبيا»، ورؤية جوهرية لكل ما هو قادم. ... المزيد