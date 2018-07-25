الرقص الفصيح

أسماء جزائري

في البدء كانت الحركة.. الحركةُ كفعلٍ يسَّر قدُوم الكلمة المنطُوقة، الكلمة التّي مثّلت دور الحركَة وجعلت منها كائناً ساكناً لا يُصدر أيّ انفعال عدى هزّ اللِّسان وما يصحبُه من إيماءات، نستطيعُ القول إنَّها أدخلت الإنسان في فهم مُستقيم للأداة المُصاحبة لتحاوُر الطَّبيعة مع قِواها، وقد حقَّق الإنسان طمأنينتهُ في هذا السُّكون المضطرب، وتخلَّى عن نسق الحركة لصالح ذلكَ، انطلاقاً من تحريم لغة الجسد والذّي أصرّت سُلطات الديّن على هذا الأمر رداً على رقصة سالومي الشَّهيرة والتّي أدّت إلى قتل يوحنا «يحيى» المعمدان، وقد كان الإنسان سابقاً متوحدٌا مع روحه في دلالات تعبيره الرَّاقصة، لذلك كان أكثر فهماً للوجود السَّديمي الذّي يجمع المتناقضات في حركة واحدة يقوم بها للتّعبير عن مفهوم اللامُتنَاهي.

ولأنّه لم يكن للإنسان فهم أصيل عن كيفيَّة التّواصل مع الآخرين، اُعتبر الجسد لقرون لسان الحال، واختاره كبداية له في مخاطبة ما حوله، وأختزلَ هذا الجسد الكامل في عضو، في تمرين وجودي منه لاكتشاف المصدر الحقيِقي الذّي سلّمت له مهمة الكلام، ذلكَ أنّه لا يمكن للغة أن تنبثق من دون بداية، أو من مكانها الصَّحيح دون أن تُجرب بدايتها من مكان خاطئ أصِيل، ثم يصبح ذلكَ المكان هو بكر الّلغة، فكان الرّقص الحرف الأول من الحركات التِّي مارسها الجسد اللّسان ليقول ما يجول في خياله وخاطره، وليعبِّر عن نُصوصه المشتهاة، وحكايات شعوبٍ ولّت، ونجده منقوشا على المعابد المصرية والآشورية كطقس وثني، وفي حضارات الأمازيغ كرقصات المطر وعند الهنود.

الرقص في الهوامش

هنالكَ قناعة ٌراسخة بين إيقاع الحرف داخل الرُّوح اللاّمرئيّة، وانعكاسها المرئِي على الجسد كردة فعل مباشرة، كما يُعبَّرُ عنه في الرقص الصّوفي الشهير «سما»، وقد يحدث هذا معنا غالباً وقد نحتفظ به لمرات نادرة، فقد ظلّ الرقص يُصاحب الكتابة ويترجمُها، حتى وهو عاجزٌ عن تأدية طقوسه الجسمانية الظَّاهرة للعيان، فكثيراً ما نجده معبّراً عنه بالموسيقى الداّخليّة للنّص ويمكنني أن أطلق عليها مفهوماً باطنياً يسترعي انتباهنا لفهرس خفيّ يحوِّل كلّ فكرة إلى مجموعة من الرّقصات «الرقص في الهوامش»، فمهما بلغَ بالتواصل الإنساني أشدّه ظلّ محافظاً على إيقاعه الأصيل المبني على رقصة في طابع رسالة جسمانيّة تُشعرنا بالحركات الأزليّة لقوى الجسد بمفهوم التّخاطب.

وجرّب الإنسان على مرّ العُصور رقص نصُوصه، فكان المسرح الغنائي واخترعت الحركات المُصاحبة للفعل الحرفي كرمزيّة دالة عليه، وبهذا نُقلت الانفعالات الحبريّة إلى تعابير جسمانيّة تحمل أعمق الدّلالات، وذروة نجاح إخراج الرّوح المسكُوبة على الورق، من المقروء والمسجون، أو من الحالة السَّاكنة إلى الحركي المرئي، في حركة تداوليّة بين طُرق التّعبير، نجده مجسداً في الأسطورة «موت البجعة» The Dying Swan وتلك التَّغريدة الوحيدة التّي تطلقها عند دنو موتها، والتّي تحولت إلى رقصة كامِلة البراعة على خشبة الباليه الروسي، تمثلت في القطعة الثالثة عشرة من كرنفال الحيوان، لم يتوقّف الأمر هنا فرقصة الفلامينكو، والتّي تعود أصولها كما صرح الكاتب والمفكر بلاس انفانتي Blas Infante إلى العرب الذين طردهم فرديناند وزوجته إيزابيل، إثر رفضهم اعتناق المسيحية، شكلت صرخة إنسانيّة تجاه الظلم، أرختها الأقدام على الأرض.