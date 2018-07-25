علي بن مخلوف: لدينا خلط بين الورع والالتزام

حوار: ياسن الحميدي
ترجمة: أنطوان جوكي
ما قيمة تفسير النصوص الفلسفية الإغريقية الذي اضطلع به فلاسفتنا العرب الأقدمون؟ وإلى أي حدّ يمكن اعتبارهم مبتكرين وحداثيين؟، وما الذي يمكننا أن نتعلّمه منهم اليوم ويساعدنا على تجاوز محنتنا الراهنة، وفتح فجوة في أفقنا المسدود؟ ومن أين أتت تلك الفكرة في الغرب التي تقول بعدم توافق الفلسفة والإسلام؟
هذا بعضٌ من الأسئلة التي طرحها الباحث المغربي ياسين الحميدي على مواطنه الفيلسوف والأستاذ الجامعي علي بن مخلوف في حوار صدر حديثاً في مجلة «فيلسوف» الإلكترونية الفرنسية، بمناسبة صدور كتاب جديد لبن مخلوف يحمل عنوان «لماذا تتوجّب قراءة الفلاسفة العرب» (دار «ألبان ميشيل» الباريسية). كتاب تتجلى فيه معرفة صاحبه العميقة بالفكر العربي في القرون الوسطى، وأيضاً عمله النموذجي حول هذا الموضوع الذي يجمع بين المقاربة التحليلية والمقاربة التاريخية. هنا نص الحوار:
* قراءة الفلاسفة العرب اليوم، ماذا يعني ذلك لك كمسألة أو موضوع راهن، وفلسفي تحديداً؟
** مثل العديد من الفلاسفة اليوم، أقرّ بأن ثمة انسجاماً مفاهيمياً قوياً ومتعدّداً بين القرون الوسطى والزمن الراهن. لدينا الاهتمام نفسه بالمسائل المنطقية والمسائل المعجمية والدلالية. هنالك أيضاً وَضْعُنا النموذج الديكارتي جانباً (أو بين قوسين). فبدلاً من أن نقول «أفكّر»، يمكننا أن نقول بطريقة مُرضِية أكثر «ثمة شيء يفكّر». أقرّ الفلاسفة العرب للعقل، لا للفكر البشري، بامتياز التفكير الذي لا يتوقف أبداً. الإنسان يحلم، ينام، إلخ.. وبالتالي لا يفكّر بشكلٍ متواصل. العقل ليس الفكر البشري، إنه تلك الملكة (instance) السرمدية المستقلة التي تتفحّص جميع الأشياء، وينضم البشر إليها بمقدار جهدهم. المذهب العمليّ (أو البراغماتيّ)، في سياق جون دووي، حجّمَ في مطلع القرن العشرين نموذج التفكير الديكارتي عبر انتقاده بقوة مفهوم الفكر بوصفه مادّة. الفكر هو بالأحرى مجموعة من المعاملات والتفاعلات. وعلى ذلك، أضاف فيتكنشتاين أن مسألة إدراج مشاعرنا في خانة الفكر هي بالتأكيد خاطئة: إن كنت أعاني من ألمٍ، فذلك لا يعني أنني أتفحّص ألمي فكرياً. ... المزيد