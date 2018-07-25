علي بن مخلوف: لدينا خلط بين الورع والالتزام

حوار: ياسن الحميدي

ترجمة: أنطوان جوكي

ما قيمة تفسير النصوص الفلسفية الإغريقية الذي اضطلع به فلاسفتنا العرب الأقدمون؟ وإلى أي حدّ يمكن اعتبارهم مبتكرين وحداثيين؟، وما الذي يمكننا أن نتعلّمه منهم اليوم ويساعدنا على تجاوز محنتنا الراهنة، وفتح فجوة في أفقنا المسدود؟ ومن أين أتت تلك الفكرة في الغرب التي تقول بعدم توافق الفلسفة والإسلام؟

هذا بعضٌ من الأسئلة التي طرحها الباحث المغربي ياسين الحميدي على مواطنه الفيلسوف والأستاذ الجامعي علي بن مخلوف في حوار صدر حديثاً في مجلة «فيلسوف» الإلكترونية الفرنسية، بمناسبة صدور كتاب جديد لبن مخلوف يحمل عنوان «لماذا تتوجّب قراءة الفلاسفة العرب» (دار «ألبان ميشيل» الباريسية). كتاب تتجلى فيه معرفة صاحبه العميقة بالفكر العربي في القرون الوسطى، وأيضاً عمله النموذجي حول هذا الموضوع الذي يجمع بين المقاربة التحليلية والمقاربة التاريخية. هنا نص الحوار:

* قراءة الفلاسفة العرب اليوم، ماذا يعني ذلك لك كمسألة أو موضوع راهن، وفلسفي تحديداً؟