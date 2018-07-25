العالم يستعيد سحره.. الغامض

الفاهم محمد

زوال السحر عن العالم Le désenchantement du monde واحد من المفاهيم العريقة في السوسيولوجيا، كان ماكس فيبر هو أول من نحته سنة 1917، وكان يعني عنده تراجع الرؤية الدينية والتفسيرات السحرية والإحيائية، أمام الرؤية العلمية التي تنظر لظواهر الطبيعة باعتبارها خاضعة لقوانين عقلية علمية محددة. بطريقة أخرى يشير المصطلح إلى انتصار التصور الدنيوي في مقابل التصور التقليدي الذي بات شيئاً من الماضي. كما يدل أيضاً على انهيار مركزية الإنسان على جميع المستويات.

العديد من المفكرين رأوا أن ضياع هذه النظرية القدسية واللدنية تجاه الطبيعة هو ما أدى إلى تخريبها، وإلى اعتبارها مجالاً مستباحاً للإنسان يسخّرها حسب رغبته وإرادته. كما أن ضياع مركزية الإنسان أدى إلى أزمة كبيرة سيطلق عليها فيما بعد «أزمة المعنى». من هذا المنطلق ظهر مفهوم آخر كبديل للمفهوم السابق، وهو استعادة سحر العالم Le réenchantement du monde والذي انطلاقا من موقف ما بعد حداثي ينتقد هذا المآل الحزين الذي انتهت إليه الحداثة والثورة التكنولوجية من إفراغ للعالم من كل معنى. إنه نظرة مشوبة بالحنين للعودة إلى هذا العمق العجائبي للطبيعة وإحياء لعالم ما فوق الحس. كيف يمكننا إذن تجاوز أزمة المعنى هذه، وهل من سبيل كي يستعيد الإنسان مركزيته في الكون؟ ما هي هذه المجالات التي يتم اليوم استنهاضها من أجل استعادة الجوانب القدسية والروحية للعالم؟

زوال سحر العالم

يقول ماكس فيبر: «هذه العملية الشاسعة من زوال سحر العالم بدأت مع نبوءات اليهودية القديمة وبالتنسيق مع الفكر اليوناني، والتي رفضت جميع الروابط السحرية لتحقيق الخلاص مثل الكثير من الخرافات وتدنيس المقدسات». هكذا ضمن التقليد اليهودي يدل المصطلح على نهاية الحصول على الخلاص بوساطة السحر وعلى القطيعة التامة بين ما هو مقدس وما هو سحري. إلا أن تطورات المصطلح فيما بعد تجاوزت الحقل الديني حيث اتخذت في القاموس المفاهيمي لماكس فيبر معنى آخر، وهذا بالخصوص مع الثورة الصناعية التي ستمنحه معالمه الأساسية. إن تراجع الهالة السحرية للعالم Entzauberung der Welt كما يسميها ماكس فيبر تعود إلى السيرورة التي قادتها الرأسمالية من أجل عقلنة العالم، هذه العقلنة التي ما كانت لتتم لولا التحول الكبير الذي جرى في منظومة القيم المسيحية.لقد بنت الحداثة الظافرة لحظة ميلادها خلال عصر الأنوار، تصوراً عن الطبيعة باعتبارها مجموعة من البنى والعلاقات القابلة للعد والحساب، وهو ما يعرف بالعقل الحسابي ratio calculator الأمر الذي انعكس بوضوح في مجال العلوم التجريبية التي رأت حسب التعبير الشهير لجاليليو أن: «الطبيعة مكتوبة بلغة الرياضيات لغة المثلثات والمربعات»، وأنه لو افترضنا كما قال لابلاس وجود «مارد» بإمكانه حساب كل الحتميات الموجودة في الطبيعة، فإن هذه الأخيرة ستصبح أمام ناظرينا كما لو أنها كتابا بإمكاننا أن نعرف كل ما خط فيه، وبتالي سيزول كل الغموض والإبهام والسحر الذي كان يكتنف ظواهر العالم.

وعلى أي حال رأى ماكس فيبر أن زوال سحر العالم ينتج كذلك عن الانتصارات التي حققتها العلوم بدءاً من عصر النهضة، وإلى غاية الثورة الصناعية حيث تمت الإطاحة تماماً بكل تفسير متعال للطبيعة، ذلك أن السيادة في الأزمنة الحديثة والمعاصرة أصبحت للنظرة العقلانية القائمة على ضبط وحساب كل شيء، وعلى إنكار أي إمكانية لتدخل ما هو خارق في سيرورة الطبيعة. غير أن هذا العالم الذي صوره لنا ماكس فيبر والذي يظل كل شيء فيه قابلاً للضبط والحساب العقلاني والعلمي، هو عالم خال من المعنى ما دام كل شيء فيه مفهوماً وكل ما هو غامض سيصبح واضحاً غداً بفضل مجهودات العلم.