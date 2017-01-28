جلفار: نخطط لمرحلة جديدة للمنتخب وبوشكريو الأقرب

الشارقة (الاتحاد)

أعرب محمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد اليد، عن سعادته بالمستوى الذي ظهرت عليه النسخة السادسة للبطولة، وقال: «المستوى الفني للبطولة مرتفع من خلال مشاركة فرق لها اسمها، والفائدة في النهاية تصب في مصلحة كرة اليد الإماراتية، خاصة بعد مشاركة الشارقة والشعب، وأيضاً المنتخب الوطني، وإن كانت مشاركة المنتخب لم تكن أكثر من تجميع للاعبين، ولم ننظر إلى النتائج بقدر ما كان الهدف هو تجميع اللاعبين».

ووجه جلفار الشكر إلى اللجنة المنظمة وإدارة نادي الشعب، وقال: «الاتحاد في خدمة كل الأندية التي تسعى لتنظيم بطولات دولية في اللعبة، وهناك بطولة تقام في الجزيرة وأخرى في الشعب، بجانب بطولة دبي للناشئين، وكل هذه البطولات تثري اللعبة».

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة من عمل الاتحاد تتطلب حلولاً عاجلة لمشكلة المنتخب من خلال تجميعه بشكل مستمر، خاصة أن الاتحاد دخل في مفاوضات مع مدربين لقيادة المنتخب، أبرزهم الجزائري صالح بوشكريو مدرب الأهلي السابق الذي وضعه مجلس الإدارة ضمن خياراتنا، خاصة أنه مدرب معروف وقاد منتخب البحرين في كأس العالم المقامة حالياً بفرنسا، والجميع يشيد به، وهناك ارتياح من اللاعبين على قبوله كمدرب للمنتخب في الفترة المقبلة، وفي حال التعاقد معه، سيكون هناك برنامج مكثف للمنتخب لتجهيزه للبطولة الآسيوية المقبلة والمؤهلة لبطولة العالم.

وأوضح أن المرحلة المقبلة سيكون هناك عمل آخر في اتجاه منتخب الناشئين، حيث سيتم إعداد جيل جديد من اللاعبين للمستقبل، وقررنا استضافة بطولة خليجية للناشئين خلال شهر يوليو المقبل، وسيتم بدء الإعداد خلال الفترة المقبلة.