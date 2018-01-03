صحف بريطانية: اتهامات تلاحق وزير النقل بـ «الاختباء» في قطر

دينا محمود (لندن)

بات اسم قطر في عناوين الصحف البريطانية وموضوعاتها، لصيقاً بكل ما هو سلبي وحافل بالخداع والمراوغة والهروب من الحقائق. فبعدما انشغلت هذه الصحف على مدى الأشهر الماضية بالحديث عن مناورات النظام القطري ومحاولاته لتضليل الرأي العام الدولي بشأن تورطه في دعم الإرهاب وتمويل تنظيماته وتوفير الملاذ لقياداته، كان الشغل الشاغل لها على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، هي تلك الرحلة التي يقوم بها وزير الدولة البريطاني للنقل كريس جرايلنج، إلى هذا البلد المنبوذ خليجياً وعربياً، بُعيد اتخاذه قراراً برفع أسعار بطاقات السفر بقطارات السكك الحديدية بنسبة هي الأعلى منذ خمس سنوات.

وصبت الصحف البريطانية بمختلف انتماءاتها جام غضبها على جرايلنج، الذي اتهمه معارضون بالذهاب للاستمتاع بـ «الشمس القطرية»، في وقت قرر فيه رفع أسعار التذاكر بنسبة 3.4% في المتوسط، وهو ما يشكل كابوساً لمستخدمي القطارات، التي تشكل وسيلة تنقل رئيسة بين مدن المملكة المتحدة المختلفة، وكذلك بين العاصمة لندن وضواحيها.

فمن جانبها، أبرزت صحيفة «دَيلي مَيل» - ذات توجهات يمين الوسط - ما قاله قياديون في حزب العمال المعارض من أن الوزير البريطاني اختار عدم الدفاع عن قراره عبر القيام برحلة العمل المزعومة هذه إلى قطر، في اليوم نفسه «الذي ضُرِب فيه المسافرون بالزيادة» الأخيرة، وذلك مع بدء تطبيق الزيادة في أول أيام العمل، بعد انتهاء عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأشارت الصحيفة، واسعة الانتشار، إلى أن جرايلنج توجه إلى قطر لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة هناك، بمن فيهم رئيس الوزراء، وكذلك للالتقاء بالمدير التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق ثروة سيادي في الدوحة، وكذلك بمسؤولين بارزين في شركة الخطوط الجوية القطرية.