تواصل فعاليات التمرين العسكري الإماراتي - الأميركي «الاتحاد الحديدي 5»

أبوظبي (وام)
واصل التمرين العسكري المشترك «الاتحاد الحديدي 5» المقام بين القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية والقوات البرية الأميركية فعالياته على أرض الدولة.
ويهدف التمرين إلى تأكيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وإلى تعزيز الروابط العسكرية الثنائية، ورفع الجاهزية وتطوير القدرات وإثراء الخبرات العسكرية لتحقيق التكامل والتفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.
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ودأبت قواتنا المسلحة على تنفيذ مثل هذه التمارين المشتركة؛ بهدف صقل القدرات والإمكانات القتالية انطلاقاً من الحرص الدائم للقيادة العامة للقوات المسلحة على رفع مستوى الأداء والكفاءة، والعمل بروح الفريق الواحد وفق استراتيجية واضحة المعالم؛ بهدف الارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة للتعامل مع المعدات والأسلحة الحديثة على مسارح العمليات كافة، وتنفيذ مهام غير تقليدية تتواكب مع النظم الحديثة.
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