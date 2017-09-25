يعزز الروابط العسكرية لرفع الجاهزية وإثراء الخبرات تواصل فعاليات التمرين العسكري الإماراتي - الأميركي «الاتحاد الحديدي 5»



تاريخ النشر: الإثنين 25 سبتمبر 2017 أبوظبي (وام) واصل التمرين العسكري المشترك «الاتحاد الحديدي 5» المقام بين القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية والقوات البرية الأميركية فعالياته على أرض الدولة. ويهدف التمرين إلى تأكيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وإلى تعزيز الروابط العسكرية الثنائية، ورفع الجاهزية وتطوير القدرات وإثراء الخبرات العسكرية لتحقيق التكامل والتفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة. تضمن التمرين سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة في إطار استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكري بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة الأميركية في سبيل توحيد العمليات المشتركة وأسلوب التدريب الأمثل لرفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بما يواكب العصر. ودأبت قواتنا المسلحة على تنفيذ مثل هذه التمارين المشتركة؛ بهدف صقل القدرات والإمكانات القتالية انطلاقاً من الحرص الدائم للقيادة العامة للقوات المسلحة على رفع مستوى الأداء والكفاءة، والعمل بروح الفريق الواحد وفق استراتيجية واضحة المعالم؛ بهدف الارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة للتعامل مع المعدات والأسلحة الحديثة على مسارح العمليات كافة، وتنفيذ مهام غير تقليدية تتواكب مع النظم الحديثة. كما تأتي هذه التمارين المشتركة بين الدول التي ترتبط بعلاقات متميزة كجزء أساسي من برامج التدريب المستمر للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. ... المزيد