«الهواة» تدشن «أبوظبي انفيتيشنال» للجولف

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تنطلق في التاسعة من صباح اليوم بطولة أبوظبي انفيتيشنال الخيرية للجولف، على ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس، بمشاركة 20 من لاعبي الجولف، أمام العدد نفسه من مشاهير الرياضة العالمية، حيث يجتمع كل لاعب محترف وشخصية مشهورة بضيف من كبار الشخصيات، ويتنافس كل فريق بنظام كأس رايدر- اللعب بأربع كرات.

ويدشن الحدث اليوم ببطولة الهواة مع مجموعة من المدعوين من الرعاة وكبار الشخصيات، ويليها في اليوم الثاني منافسات بطولة انفيتيشنال، التي يعقبها مباشرة قيام مزاد خيري لجمع الأموال لصالح جمعيتين خيرتين محليتين تختصان بمكافحة مرض السرطان، ودعم المصابين بهذا المرض، وهما جمعية العناية بمرضى السرطان (رحمة)، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان، وتأتي هذه المبادرة في إطار مبادرة عام الخير التي أطلقتها القيادة الرشيدة.

وأكمل مجلس أبوظبي الرياضي الترتيبيات كافة، الخاصة بالبطولة، حتى تكون امتداداً للنجاحات الكبيرة التي تحققها أبوظبي في استضافة وتنظيم والأحداث الرياضية لتكون عاصمة للرياضة العالمية، وجاذبة للمشاهير والنجوم حول العالم للمشاركة في الإحداث التي تستضيفها.

وتشهد البطولة الرئيسة غداً قيام فريق من لاعبي الجولف المحترفين، بقيادة أسطورة كأس رايدر بول ماكجينلي بمنافسة فريق من المشاهير من نجوم عالم الرياضة والترفيه، يقوده أسطورة مانشستر يونايتد السابق حارس المرمى الدانماركي بيتر شمايكل.