انا يحيى الحمادي

أمين الدوبلي(أبوظبي)







أنا أعشق الألعاب القتالية منذ الطفولة، أحب البطولة، تستهويني مغامرات النزالات، كنت أشتبك مع جيراني من الأطفال منذ 29 عاما، وكان عمري حينها 4 سنوات، وأنفذ فيهم الحركات التي أتعلمها من مشاهداتي في التليفزيون للمصارعة الحرة والجو جيتسو والكاراتيه والملاكمة، وكانت الشكاوى بلا حدود مني.



ومع مرور الوقت بدأت أتعلق بلعبة الجو جيتسو تحديدا، وذلك من خلال حبي لأسطورة اللعبة البرازيلي هينزو جرايسي أحد أبطال عائلة جرايسي التي أسست اللعبة في البرازيل، وساهمت في تطويرها، على مدار أكثر من 100 سنة، وكنت أحرص على مشاهدة صوره، وحركاته، وكنت مفتونا بقوته، ولما زاد ولعي بالألعاب القتالية مارست أكثر من لعبة في بداية مسيرتي، لكني لم أجد نفسي فيها حتى مارست الجو جيتسو.

عندما بلغت سن 13 سنة كانت هناك لحظة فارقة في حياتي مع اللعبة ، وهي اللحظة التي حضر فيها الأسطورة هينزو جرايسي إلى الدولة، وعندما علمت بأنه سيصل أبوظبي، ويشارك في حصتنا التدريبية لم أصدق نفسي، وذهبت إلى التدريب مبكرا، وعند وصول هينزو جرايسي بدأت أرتعد وأرتبك، ولكنه حين صافحني وشد على يدي بقوته، شعرت بأنه يقول لي اثبت، تماسك، لا تخاف، وعندما بدأ التدريب لاحظت أنه يتابعني أنا وزميل آخر، ثم جاءني وطلب مني أن أغير أسلوب لعبي في إحدى الحركات حتى لا تستغل ضدي.



بعد أن شارك معنا هينزو جرايسي عدة حصص تدريبية وزادت الألفة بيننا، سألته لماذا تركز في متابعتي أنا وأحد زملائي أكثر من الآخرين، فقال لي لأنني أتوقع أن تكونا أبطالا للعالم، فلم أتمالك نفسي من الفرحة، وزادت ثقتي في نفسي، وكلما أدخل نزالا قويا أتذكر كلمات هينزو جرايسي لي، وأتمنى أن أكون قد حققت نبوءته، فقد زادت حصيلتي من الميداليات الذهبية عن 160 ميدالية، وما زلت أشعر في كل يوم جديد بأنني أمام فرصة جديدة للتعبير عن ذاتي، ورفع علم بلادي.