موراتا.. «كوستا المنضبط»

لندن (رويترز)







بعد يوم واحد من بيع دييجو كوستا إلى أتليتيكو مدريد مقابل 58 مليون جنيه إسترليني (78.25 مليون دولار) نجح بديله ألفارو موراتا في تسجيل ثلاثة أهداف خلال الانتصار 4-صفر على ستوك سيتي ليبدأ حقبة جديدة مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وهذه أول مرة يسجل فيها لاعب من تشيلسي ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بالدوري منذ ثلاثية كوستا في سبتمبر 2014، لكنها الثلاثية الثانية في أسبوع واحد لتشيلسي، بعدما سجل ميشي باتشواي ثلاثة أهداف أمام نوتنجهام فورست في كأس الرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء هدف التقدم لموراتا أمام ستوك قبل مرور أول دقيقتين إذ استقبل تمريرة طويلة، واختار مكان التسديد بشكل مثالي في مرمى الحارس جاك باتلاند.

