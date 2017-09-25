دعوة بطلة العالم في المبارزة لزيارة «الإمارة الباسمة»

الشارقة (الاتحاد)

استعرض وفد مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة برئاسة ندى عسكر النقبي، مدير عام المؤسسة خلال زيارته لروسيا الاتحادية سبل التعاون المشترك بين المؤسسة والجهات الرياضية المعنية بما يخدم آفاق التعاون من أجل بالرياضة النسائية ودفع مسيرتها إلى الأمام

واطلعت المؤسسات في روسيا على أهداف المؤسسة ومنجزاتها وتجاربها في مجال تطوير ورعاية الرياضة النسائية والاطلاع على مجالات العمل الرياضي في كل من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الروسية للاستفادة من جميع الخبرات والممارسات على صعيد تطوير رياضة المرأة وتبادل الخبرات والمعسكرات الخارجية والنهوض بواقعها بما يسمح بفتح المجال لمزيد من الشراكات والرؤى المستقبلية.

وجرى خلال اللقاء الأول مع ممثل وزارة الرياضة الروسية، رئيس قسم إدارة التعاون الدولي بوريس استعراض تجربة المؤسسة في تنظيم دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات والتي تقام فعالياتها كل سنتين وإطلاع الجانب الروسي على كتيّب التعريف الخاص بها وشرح جميع المعلومات الخاصة، باعتبارها واحدة من الأحداث الرياضية المهمة.

ووجهت ندى عسكر دعوة رسمية لبطلة العالم بالمبارزة اللاعبة الروسية لانا زادونسكايا لزيارة الشارقة من أجل الاطلاع على نجاحاتها على صعيد هذه اللعبة، وعرض تجربتها على البطلات واللاعبات الإماراتيات للاستفادة من خبرتها في هذا المجال.

وأعربت النقبي عن سعادتها بهذه الزيارة مثمنة الجهود الكبيرة التي يبذلها الجانب الروسي بالاهتمام الكبير بالرياضة واهتمامهم بالمواهب وصناعة الأبطال التي تنافس بشكل كبير في البطولات العالمية والأولمبياد وتحقيق أكبر نسبة من الميداليات الملونة.