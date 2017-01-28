«دبي للمعاقين» يبحث المحاور الفنية لبطولة فزاع

دبي (وام)

بحث نادي دبي للمعاقين خلال اجتماع رؤساء الفرق الـ15 المشاركة في بطولة فزاع الدولية الثالثة التي ينظمها ويستضيفها النادي المحاور الفنية واللوجستية للبطولة.

وتناول الاجتماع الذي ترأسه أحمد محمد حسن الحمادي رئيس اللجنة الفنية لبطولات فزاع لذوي الإعاقة اعتماد البرنامج النهائي للبطولة وأسماء اللاعبين المشاركين، وذلك بحضور كارول هيكس المراقب الفني للبطولة ورئيس لجنة الحكام ورئيس لجنة تصنيف الطب الرياضي للبطولة ومدير النتائج ورئيس لجنة القوس والسهم لذوي الإعاقة بالاتحاد الدولي.

ورحب الحمادي بممثلي الدول المشاركة، وتمنى لهم مشاركة ناجحة وإقامة طيبة في دبي، وأن يلمسوا خلالها التطورات التي تشهدها في جميع المجالات، وخاصة على الصعيدين السياحي والرياضي.

وتحدثت هيكس عن النظام الجديد لتسجيل النتائج التي اعتمدها الاتحاد الدولي للعبة وهي عبارة عن تحديث للنظام القديم، بحيث يكون أكثر دقة في تحديد النتائج.