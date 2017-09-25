«القوى» يعد بميدالية أولمبية في طوكيو 2020

وليد فاروق (دبي)







وعد اتحاد ألعاب القوى بتحقيق ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية، المقررة إقامتها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا صيف العام المقبل، والتي ستكون في الوقت نفسه بمثابة «بروفة» للوصول إلى منصات التتويج في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو 2020، وإحراز أول ميدالية أولمبية لألعاب القوى في الأولمبياد.



وكان سعيد عويطة، المدير الفني لاتحاد ألعاب القوى، قد عقد مؤتمراً صحفياً ظهر أمس، بمقر الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، للكشف عن برنامج الإعداد «لأسياد» جاكرتا 2018، والخطوات التي تم تنفيذها في برنامج «البطل الأولمبي» من أجل تأهيل «أم الألعاب» الإماراتية للحصول على أول ميدالية أولمبية لها في طوكيو 2020.

حضر المؤتمر المستشار أحمد الكمالي رئيس الاتحاد، وناصر المعمري نائب الرئيس، وصالح محمد حسن الأمين العام، واثنان من أبطال منتخب القوى للمسافات المتوسطة وهما معيوف حسن وسعود الزعابي، اللذان يخطط لتحقيق هذا الإنجاز المنتظر، علاوة على عدد آخر من لاعبي المنتخب. المعروف أن الثنائي معيوف حسن وسعود الزعابي قد شاركا في الدورة الآسيوية الخامسة داخل الصالات التي أقيمت في تركمنستان، وحقق نتائج طيبة - كما وصفها المدير الفني للاتحاد، حيث حل معيوف خامساً في نهائي سباق 800 متر، وحقق زمناً قدره 1:51:68 دقيقة، في حين حل سعود في المركز السابع بنهائي سباق 1500 متر بزمن 3:59:32 دقيقة، وهما السباقان المزمع أن يكونا محل تنافسهما في الدورتين الآسيوية والأولمبية.

