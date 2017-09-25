«الفاروق 206» بطل ثانية جولات الشراعية 43 قدماً

دبي (الاتحاد)
سجلت قوارب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تألقاً لافتاً في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الجولة الثانية من بطولة دبي 2017 - 2018، واحتلت المراكز الأربعة الأولى في السباق الكبير الذي جمع 108 قوارب، لمسافة تزيد على 15 ميلاً بحرياً، مؤكدة استعدادها الجاد لمنافسات الموسم الرياضي البحري الجديد.
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وكانت المنافسة على أشدها بين القوارب المشاركة في السباق، لا سميا بين «الفاروق 206» وصاحب المركز الثاني طاقم القارب «الشقي 96» بقيادة النوخذة خلف بطي الغشيش، والذي تصدر بعض مراحل السباق، لكن الغلبة والتفوق كانت للقارب الفاروق 206 في النهاية.
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