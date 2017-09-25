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قوارب حمدان بن محمد تتألق في شواطئ دبي

«الفاروق 206» بطل ثانية جولات الشراعية 43 قدماً
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تاريخ النشر: الإثنين 25 سبتمبر 2017

دبي (الاتحاد)


سجلت قوارب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تألقاً لافتاً في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الجولة الثانية من بطولة دبي 2017 - 2018، واحتلت المراكز الأربعة الأولى في السباق الكبير الذي جمع 108 قوارب، لمسافة تزيد على 15 ميلاً بحرياً، مؤكدة استعدادها الجاد لمنافسات الموسم الرياضي البحري الجديد.
 وتوج القارب «الفاروق 206» بقيادة النوخذة أحمد راشد جمعة السويدي بطلاً للسباق بجدارة، بعدما أحسن طاقمه وبخبرة النوخذة التعامل مع ظروف السباق ومساره، ليصل أولاً إلى خط النهاية، منتزعاً «الناموس».

 وكانت المنافسة على أشدها بين القوارب المشاركة في السباق، لا سميا بين «الفاروق 206» وصاحب المركز الثاني طاقم القارب «الشقي 96» بقيادة النوخذة خلف بطي الغشيش، والذي تصدر بعض مراحل السباق، لكن الغلبة والتفوق كانت للقارب الفاروق 206 في النهاية.
 وحصل على المركز الثالث القارب «زلزال 170» بقيادة النوخذة مروان عبد الله المرزوقي والذي استفاد من اختياره مكان الانطلاقة، ووجد نفسه في وضع جيد للتقدم نحو مراكز الصدارة، تاركاً المركز الرابع إلى القارب «وداحس 153» بقيادة النوخذة حسن عبد الله المرزوقي.
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