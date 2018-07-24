موسكو: لقاء الشهر المقبل تمهيد لقمة بوتين وترامب

موسكو (وكالات)

أعلن مستشار الكرملين يوري اوشاكوف، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، توافقا على مواصلة اتصالاتهما المفيدة بعد قمة هلسنكي في 16 يوليو. وقال للصحفيين «خلال لقائهما في هلسنكي، توافق الرئيسان على وجوب مواصلة هذه الاتصالات المفيدة»، مؤكداً ما أعلنته واشنطن عن لقاء آخر مرتقب بينهما.

وأضاف «بعد بضعة أيام من قمة هلسنكي، اقترح الجانب الأميركي تنظيم القمة المقبلة في واشنطن مع نهاية العام، لكن العمل الهادف إلى التفاهم على تفاصيل هذه القمة لم يبدأ بعد»، وقال ستبحث لاحقاً، لافتاً إلى لقاء سيعقد لهذا الغرض نهاية أغسطس. وأوضح أن بوتين وترامب قد يلتقيان أيضاً على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر في بوينس آيرس، وأنه ربما تكون هناك مناسبات دولية أخرى يشارك فيها ترامب وبوتين.